Математический сбой: почему только половина школьников в Украине прошла тесты

Лишь 54% украинских 15-летних школьников достигли базового уровня по математике.

Это безобразие. Образование — это наше оружие против врага. Украина в войне за выживание сможет выжить только благодаря более умным людям, более сильным школам и лучшим технологиям. Если мы хотим существовать как нация, нужно заняться качеством образования. Слабая математика сегодня — это слабые инженеры, армия, экономика и государство завтра.

OECD (Организация экономического сотрудничества и развития — Ф.) опубликовала отчет PISA 2025 об украинских 15-летних учащихся. PISA — это международный тест, который проверяет, как учащиеся думают, считают, читают, решают задачи и объясняют свои ответы. Данные охватывают 17 из 27 регионов Украины.

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В 2025 году результаты Украины по математике, чтению и естественным наукам практически не изменились по сравнению с 2022 годом. Украина по-прежнему находится ниже среднего уровня OECD.

Базовый уровень:

Математика: Украина — 54%, OECD — 65%.

Чтение: Украина — 55%, OECD — 69%.

Естественные науки: Украина — 65%, OECD — 74%.

Высокий уровень:

Математика: Украина — 3%, OECD — 8%.

Чтение: Украина — 1%, OECD — 6%.

Естественные науки: Украина — 2%, OECD — 7%.

О неравенстве:

Учащиеся из более обеспеченных семей набрали по естественным наукам на 66 баллов больше, чем учащиеся из менее обеспеченных семей. У OECD этот разрыв составляет 85 баллов.

15% украинских учащихся из менее обеспеченных семей вошли в топ-25% по результатам по естественным наукам в Украине. У OECD таких 12%.

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О школе:

60% украинских школьников говорят, что интересуются различными сферами. У OECD — 73%.

54% прилагают больше усилий, когда задание становится сложным. У OECD — 60%.

20% говорят, что школа была пустой тратой времени. У OECD — 24%.

С 2022 года эта доля в Украине снизилась на 9,4 процентных пункта.

О ресурсах:

61% украинских школьников учатся в школах, где директора отмечают нехватку учебников, ИТ-оборудования, библиотек или лабораторий. В 2022 году этот показатель составлял 76%.

45% учатся в школах с проблемами, связанными с состоянием зданий, отоплением, освещением или акустикой. В 2022 году этот показатель составлял 51%.

О телефонах и ИИ:

Украинские школьники используют цифровые устройства в школе 2,7 часа в день для обучения. У OECD — 1,7 часа.

На развлечения с гаджетами в школе уходит 1,7 часа в день. У OECD — 1,1 часа.

Лишь 10% украинских школьников учатся в школах, где телефоны запрещены на территории школы. У OECD — 49%.

54% украинских школьников используют ИИ-чатботы для обучения хотя бы раз в неделю. У OECD — 46%.

О дисциплине:

58% украинских школьников пропустили хотя бы один день занятий за две недели до теста. У OECD — 22%.

58% пропустили хотя бы один урок. У OECD — 24%.

54% опаздывали в школу. У OECD — 50%.

О буллинге:

14% украинских школьников говорят, что несколько раз в месяц или чаще сталкиваются с буллингом. У OECD — 20%.

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