Математический сбой: почему только половина школьников в Украине прошла тесты
Согласно данным последних тестов, лишь 54% школьников в Украине достигли базового уровня знаний по математике. По мнению экономиста Тимофея Милованова, это безобразие, более того — это национальная проблема: ведь знания и образование — наше оружие против врага.
Лишь 54% украинских 15-летних школьников достигли базового уровня по математике.
Это безобразие. Образование — это наше оружие против врага. Украина в войне за выживание сможет выжить только благодаря более умным людям, более сильным школам и лучшим технологиям. Если мы хотим существовать как нация, нужно заняться качеством образования. Слабая математика сегодня — это слабые инженеры, армия, экономика и государство завтра.
OECD (Организация экономического сотрудничества и развития — Ф.) опубликовала отчет PISA 2025 об украинских 15-летних учащихся. PISA — это международный тест, который проверяет, как учащиеся думают, считают, читают, решают задачи и объясняют свои ответы. Данные охватывают 17 из 27 регионов Украины.
В 2025 году результаты Украины по математике, чтению и естественным наукам практически не изменились по сравнению с 2022 годом. Украина по-прежнему находится ниже среднего уровня OECD.
Базовый уровень:
- Математика: Украина — 54%, OECD — 65%.
- Чтение: Украина — 55%, OECD — 69%.
- Естественные науки: Украина — 65%, OECD — 74%.
Высокий уровень:
- Математика: Украина — 3%, OECD — 8%.
- Чтение: Украина — 1%, OECD — 6%.
- Естественные науки: Украина — 2%, OECD — 7%.
О неравенстве:
- Учащиеся из более обеспеченных семей набрали по естественным наукам на 66 баллов больше, чем учащиеся из менее обеспеченных семей. У OECD этот разрыв составляет 85 баллов.
- 15% украинских учащихся из менее обеспеченных семей вошли в топ-25% по результатам по естественным наукам в Украине. У OECD таких 12%.
О школе:
- 60% украинских школьников говорят, что интересуются различными сферами. У OECD — 73%.
- 54% прилагают больше усилий, когда задание становится сложным. У OECD — 60%.
- 20% говорят, что школа была пустой тратой времени. У OECD — 24%.
- С 2022 года эта доля в Украине снизилась на 9,4 процентных пункта.
О ресурсах:
- 61% украинских школьников учатся в школах, где директора отмечают нехватку учебников, ИТ-оборудования, библиотек или лабораторий. В 2022 году этот показатель составлял 76%.
- 45% учатся в школах с проблемами, связанными с состоянием зданий, отоплением, освещением или акустикой. В 2022 году этот показатель составлял 51%.
О телефонах и ИИ:
- Украинские школьники используют цифровые устройства в школе 2,7 часа в день для обучения. У OECD — 1,7 часа.
- На развлечения с гаджетами в школе уходит 1,7 часа в день. У OECD — 1,1 часа.
- Лишь 10% украинских школьников учатся в школах, где телефоны запрещены на территории школы. У OECD — 49%.
- 54% украинских школьников используют ИИ-чатботы для обучения хотя бы раз в неделю. У OECD — 46%.
О дисциплине:
- 58% украинских школьников пропустили хотя бы один день занятий за две недели до теста. У OECD — 22%.
- 58% пропустили хотя бы один урок. У OECD — 24%.
- 54% опаздывали в школу. У OECD — 50%.
О буллинге:
- 14% украинских школьников говорят, что несколько раз в месяц или чаще сталкиваются с буллингом. У OECD — 20%.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.Важно