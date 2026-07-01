От 13-часовых экзаменов до подземных городов: реалии НМТ-2026 и как украинское образование адаптируется к войне

В этом году при поступлении в вузы Украины основное внимание уделяется выбору между физической безопасностью и стратегическим риском. Тысячи будущих студентов и их семей вынуждены принимать решения, балансируя между желанием уберечь ребенка и стремлением дать ему качественное образование. Всего пять лет назад абитуриенты, выбирая университет для обучения, оценивали уровень коррупции, благосостояние города и близость к дому. Сегодня же их главная задача — выяснить, не пострадала ли территория учебного заведения от ракетного удара.

Из соображений безопасности многие абитуриенты теперь отдают предпочтение физической безопасности, а не оптимальному карьерному росту, что приводит к заметному сокращению числа студентов в восточных и центральных регионах Украины. Чтобы противодействовать этой тенденции, университеты в прифронтовых зонах предлагают существенные бонусы для их удержания.

Министерство образования ввело систему региональных коэффициентов — географический множитель, который применяется непосредственно к результатам Национального мультипредметного теста (НМТ) абитуриента. Установление коэффициента 1,07 в Харькове, Запорожье, Николаеве, Одессе и Сумах, а также 1,04 в Днепре, Полтаве и Чернигове позволяет государству значительно улучшить конкурентное положение студентов, подающих документы ближе к линии фронта. Например, базовый показатель в 150 баллов остается неизменным в Киеве, но автоматически повышается до 160,5 в Харькове. В конечном итоге эта система ставит студентов перед суровым выбором: искать более безопасную среду на западе страны или двигаться на восток или юг, чтобы воспользоваться этими бонусами и гарантировать себе бесплатное обучение на государственном бюджете.

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Хотя решение о том, где провести следующие четыре года, имеет огромное значение, главным препятствием для большинства абитуриентов является сам процесс сдачи НМТ. Из-за страха лишиться возможности учиться за государственный счет некоторые подростки начинают тщательную подготовку за два года до экзамена. Цифровой тест состоит из четырех одночасовых блоков, охватывающих украинский язык, историю Украины, математику и один предмет на выбор. Однако основная сессия тестирования, которая длилась с 20 мая по 25 июня, сопровождалась многочисленными техническими сбоями по всей стране. Помимо частых проблем с компьютерами, отнимавших у абитуриентов драгоценное время, самый серьёзный кризис возник 8 июня в Одессе и Одесской области.

Непрекращающиеся воздушные тревоги превратили обычный экзамен в изнурительный 13-часовой марафон, который завершился только в 22:00. Тестирование, которое должно было закончиться после обеда, превратилось в тяжелое испытание: студенты были вынуждены часами находиться в укрытиях без еды и возможности связаться с родителями из-за строгого запрета на использование телефонов. Возмущённые родители утверждали, что Национальный мультимедийный тест провалился, ведь он продемонстрировал не реальный уровень знаний, а лишь выносливость лишённых сна и еды подростков, которые готовились целый год. Этот инцидент болезненно доказал, что страна до сих пор не смогла обеспечить бесперебойные условия для тестирования в условиях военного положения.

Как сдавали экзамен в Одессе во время длительных воздушных тревог 8 июня

Поскольку централизованные экзаменационные центры по-прежнему уязвимы, бремя обеспечения безопасности перешло непосредственно на сами учебные заведения, которые вкладывают значительные средства в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время несколько ведущих университетов задают тренд. Такие учреждения, как Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (КПИ) и Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (ДНУ), объединились с частными технологическими компаниями для создания CLUST SPACE — высокотехнологичных подземных хабов, которые одновременно служат современными коворкингами и защищенными от химических атак бомбоубежищами. Бункер КПИ, оборудованный в библиотеке, может вместить до 500 человек и защищать от химических угроз в течение 72 часов, тогда как пространство ДНУ площадью 550 квадратных метров оснащено звукоизолированными стеклянными комнатами, кафетериями и капсулами для сна.

Смартукрытие для студентов CLUST SPACE в г. Днепр Фото: CLUST SPACE Смартукрытие для студентов CLUST SPACE в г. Днепр Фото: CLUST SPACE

Ближе к линии фронта университеты строят настоящие "подземные города", чтобы не тратить время на перемещения между аудиториями и подвалами в течение всего дня. В Полтавской области Кременчугский национальный университет (КрНУ) и Полтавский национальный педагогический университет (ПНПУ) успешно превратили все свои укрытия в полноценные лекционные залы. В то же время Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (ХНУ) остается лидером, создав масштабный подземный образовательный комплекс площадью 3000 квадратных метров, способный комфортно разместить более 1000 человек одновременно.

Подземное образовательное пространство в Харькове

Однако, несмотря на эти ремонтные работы, самым надёжным убежищем остаются университеты западных регионов — в частности, в Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове и Черновцах. Меньшая частота вражеских атак дарит местным студентам самую редкую роскошь военного времени — настоящее ощущение мирной жизни.