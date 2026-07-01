От 13-часовых экзаменов до подземных городов: реалии НМТ-2026 и как украинское образование адаптируется к войне
В этом году при поступлении в вузы Украины основное внимание уделяется выбору между физической безопасностью и стратегическим риском. Тысячи будущих студентов и их семей вынуждены принимать решения, балансируя между желанием уберечь ребенка и стремлением дать ему качественное образование. Всего пять лет назад абитуриенты, выбирая университет для обучения, оценивали уровень коррупции, благосостояние города и близость к дому. Сегодня же их главная задача — выяснить, не пострадала ли территория учебного заведения от ракетного удара.
Из соображений безопасности многие абитуриенты теперь отдают предпочтение физической безопасности, а не оптимальному карьерному росту, что приводит к заметному сокращению числа студентов в восточных и центральных регионах Украины. Чтобы противодействовать этой тенденции, университеты в прифронтовых зонах предлагают существенные бонусы для их удержания.
Министерство образования ввело систему региональных коэффициентов — географический множитель, который применяется непосредственно к результатам Национального мультипредметного теста (НМТ) абитуриента. Установление коэффициента 1,07 в Харькове, Запорожье, Николаеве, Одессе и Сумах, а также 1,04 в Днепре, Полтаве и Чернигове позволяет государству значительно улучшить конкурентное положение студентов, подающих документы ближе к линии фронта. Например, базовый показатель в 150 баллов остается неизменным в Киеве, но автоматически повышается до 160,5 в Харькове. В конечном итоге эта система ставит студентов перед суровым выбором: искать более безопасную среду на западе страны или двигаться на восток или юг, чтобы воспользоваться этими бонусами и гарантировать себе бесплатное обучение на государственном бюджете.
Хотя решение о том, где провести следующие четыре года, имеет огромное значение, главным препятствием для большинства абитуриентов является сам процесс сдачи НМТ. Из-за страха лишиться возможности учиться за государственный счет некоторые подростки начинают тщательную подготовку за два года до экзамена. Цифровой тест состоит из четырех одночасовых блоков, охватывающих украинский язык, историю Украины, математику и один предмет на выбор. Однако основная сессия тестирования, которая длилась с 20 мая по 25 июня, сопровождалась многочисленными техническими сбоями по всей стране. Помимо частых проблем с компьютерами, отнимавших у абитуриентов драгоценное время, самый серьёзный кризис возник 8 июня в Одессе и Одесской области.
Непрекращающиеся воздушные тревоги превратили обычный экзамен в изнурительный 13-часовой марафон, который завершился только в 22:00. Тестирование, которое должно было закончиться после обеда, превратилось в тяжелое испытание: студенты были вынуждены часами находиться в укрытиях без еды и возможности связаться с родителями из-за строгого запрета на использование телефонов. Возмущённые родители утверждали, что Национальный мультимедийный тест провалился, ведь он продемонстрировал не реальный уровень знаний, а лишь выносливость лишённых сна и еды подростков, которые готовились целый год. Этот инцидент болезненно доказал, что страна до сих пор не смогла обеспечить бесперебойные условия для тестирования в условиях военного положения.
Поскольку централизованные экзаменационные центры по-прежнему уязвимы, бремя обеспечения безопасности перешло непосредственно на сами учебные заведения, которые вкладывают значительные средства в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время несколько ведущих университетов задают тренд. Такие учреждения, как Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (КПИ) и Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (ДНУ), объединились с частными технологическими компаниями для создания CLUST SPACE — высокотехнологичных подземных хабов, которые одновременно служат современными коворкингами и защищенными от химических атак бомбоубежищами. Бункер КПИ, оборудованный в библиотеке, может вместить до 500 человек и защищать от химических угроз в течение 72 часов, тогда как пространство ДНУ площадью 550 квадратных метров оснащено звукоизолированными стеклянными комнатами, кафетериями и капсулами для сна.
Ближе к линии фронта университеты строят настоящие "подземные города", чтобы не тратить время на перемещения между аудиториями и подвалами в течение всего дня. В Полтавской области Кременчугский национальный университет (КрНУ) и Полтавский национальный педагогический университет (ПНПУ) успешно превратили все свои укрытия в полноценные лекционные залы. В то же время Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (ХНУ) остается лидером, создав масштабный подземный образовательный комплекс площадью 3000 квадратных метров, способный комфортно разместить более 1000 человек одновременно.
Однако, несмотря на эти ремонтные работы, самым надёжным убежищем остаются университеты западных регионов — в частности, в Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове и Черновцах. Меньшая частота вражеских атак дарит местным студентам самую редкую роскошь военного времени — настоящее ощущение мирной жизни.