Из класса — в укрытие: как ежедневные тревоги меняют украинскую школу

С каждым годом украинских школьников становится всё меньше, а учиться — всё сложнее. Ежедневные воздушные тревоги по несколько раз срывают уроки, отправляют детей в укрытия и вынуждают школы переходить на дистанционку. На этом фоне падают результаты НМТ, а педагоги предупреждают: образовательные потери только накапливаются.

В этом году в первый класс пошли более 243 тысяч детей, сообщает Минобразования. Это почти вдвое меньше, чем в 2018/2019 учебном году, когда первоклассников было около 455 тысяч. В 2025 году их было немного больше — около 252 тысяч. В МОН связывают тенденцию со снижением рождаемости и выездом семей с детьми за границу из-за войны. Сейчас за рубежом учатся около 315 тысяч украинских детей.

Неутешительны и результаты НМТ-2026: они снизились по всем трем обязательным предметам по сравнению с прошлым годом. Средний балл по украинскому языку упал с 146,3 до 142,0, по математике — с 132,3 до 131,9, по истории Украины — с 141,6 до 141,1.

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Одновременно выросло число участников, которые не преодолели минимальный порог хотя бы по одному предмету, — с 39,1 тысячи в 2025 году до 48,6 тысячи в 2026-м. Это 14,8% всех сдававших тесты против 13,5% годом ранее.

Хуже всего ситуация с математикой: ее не сдали почти 40 тысяч учащихся, или 12,1%. Средний результат среди тех, кто преодолел порог, составил 131,9 балла.

Качество образования падает еще со времен пандемии и введенного дистанционного обучения по всей стране. Но продолжает снижаться уже сегодня из-за постоянных воздушных тревог и вынужденного пребывания школьников в укрытиях, отмечают специалисты. Даже этот учебный год начался с фальстарта — в прифронтовых городах, в Киеве и области, из-за частых тревог школьники вынуждены сидеть в подвалах школ. Показательно, что даже 1 сентября президент Владимир Зеленский поздравлял первоклассников одной из школ уже из укрытия.

Постоянные воздушные тревоги уже в первые дни учебного года заставили школы оперативно менять привычный формат занятий. В зависимости от ситуации безопасности, вместимости укрытий и возможностей конкретного учебного заведения уроки могут проходить очно, в укрытиях, в смешанном формате или дистанционно.

В Киеве предусмотрели сразу несколько вариантов — от проведения уроков в укрытиях для учеников младших классов до смешанного и дистанционного обучения. Также рассматривается возможность работы школ во вторую смену, сообщили в КГГА.

"Решения могут быть временными и меняться в зависимости от угрозы атак дронами и ракетами, однако прежде всего они принимаются в интересах безопасности детей и сотрудников", — сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Одной из моделей может стать очное обучение младших школьников непосредственно в укрытиях, тогда как для части учеников средних и старших классов планируют организовывать возможность подключаться к занятиям онлайн во время воздушной тревоги.

"Например, одна из моделей, которую мы сейчас рассматриваем, — это организация очного обучения в укрытии для учеников начальной школы, а также создание отдельного пространства, где часть детей из средних и старших классов при необходимости смогут продолжать учебу онлайн во время воздушной тревоги", — отметила директор Департамента образования КГГА Елена Фиданян.

Каждая школа будет самостоятельно выбирать оптимальную модель с учетом количества учеников, возможностей учебного заведения, вместимости и состояния укрытия, а также текущей ситуации безопасности. Родители, в свою очередь, смогут выбирать доступный формат обучения из тех вариантов, которые предлагает конкретная школа.

Учеба под тревогой: кто должен платить за компьютеры, интернет и дистанционку

Как подчеркивает Фокусу социолог Юрий Гаврилечко, если во время пандемии без видимых причин было организовано дистанционное обучение, абсолютно ненужное, то сегодня причины весомы — война у нас реальна. И просто других вариантов зачастую нет. И тут вопрос должен стоять так: как эффективнее организовать эту работу, чтобы у всех была возможность учиться. И это совершенно иная задача, нежели взять и переложить на школы: "А давайте-ка вы все сами сделаете". В данном случае, кроме всевозможного инструктажа, как это нужно сделать, со стороны государства должна быть еще поддержка учителей и школьников. Потому что дистанционное образование, несмотря на кажущуюся всем дешевизну этого процесса, требует привлечения дополнительных средств для самой организации. То есть как минимум у каждого школьника и у преподавателя должен быть компьютер, связь, электричество и интернет-соединение.

"И все эти рассказы о том, что это должны обеспечивать родители детям, вообще не должны подниматься. Не должны родители за свой счет покупать детям компьютеры для того, чтобы дети обучались. Они могут это сделать, но вообще не обязаны. Потому что задача по предоставлению детям возможности получить среднее образование — это задача государства. Здесь вопрос должен стоять: какие средства будут выделены в ближайшее время для того, чтобы технически как минимум обеспечить этот процесс? И средства выделены как из центрального бюджета, так и из местных бюджетов, на которые у нас переложили ответственность за среднее образование абсолютно во всем, кроме зарплат преподавателей. Вот здесь должно поработать государство", — считает эксперт.

И, по словам Гаврилечко, не надо предъявлять претензий к учителям, или к родителям, или, не дай бог, к детям, если учебный процесс не налажен. Вот тут одна из важнейших проблем — это выполнение государством тех обязательств, которые оно несет по Конституции как минимум.

Подземные школы и дистанционка: почему этого всё равно недостаточно

Но, как ни крути, проблем с дистанционным образованием накапливается все больше и больше. Как сообщили в Верховной Раде, сейчас полноценно функционируют 100 подземных школ, а еще 113 таких учреждений планируют достроить до конца 2026 года. 83% школьников и 82% воспитанников детских садов в Украине имеют возможность находиться в укрытиях во время воздушных тревог.

Подземные школы являются одним из ключевых вариантов организации офлайн-обучения на прифронтовых территориях, где воздушные тревоги могут продолжаться почти круглосуточно, ведь там тревоги часто бывают 23 часа в сутки, а учиться онлайн годами — тоже не выход.

Но и в этом вопросе появляются несостыковки — как детям добраться в подземные школы или же в укрытия во время тревог, когда школьные автобусы не ходят и родители не могут их туда отвезти?

"Я не пророк, но все указывает на то, что во многих регионах будет дистанционное обучение, даже младших классов. И тут возникает вторая проблема, когда кроме тревог добавятся веерные отключения света. В прошлом году половина моих детей не могли подключиться к занятиям — не было ни интернета, ни света. О качестве знаний я молчу. Только единицы детей в подростковом возрасте сами настроены на учебу и самостоятельные занятия, остальные же скорее делают это ради галочки. И чтобы ты ни делала, ничего не помогает. Очень сложные времена, еще хуже, чем при ковиде", — рассказывает учитель истории Ирина Сидоренко из Сумской области.

Поэтому, как подчеркивает педагог, такие результаты на НМТ мы и имеем. И, как рассказывали ей коллеги, уже они сталкиваются с тем, что некоторые подростки, эвакуированные из прифронтовых регионов, читают с трудом, на уровне первого-второго класса, не говоря уже об уровне знаний по другим предметам. Все, что происходит, сказывается на образовании детей.

Блогер Алексей Копытько предлагает оперативно подумать, как будет выглядеть процесс обучения в условиях постоянных тревог так, чтобы дети все-таки могли получить реальные знания.

А кроме этого, с первых дней учебы появились и проблемы с питанием школьников. Поводом для разгорания скандала стал пост военнослужащего Виталия Олийника, который опубликовал фото скромного обеда из школьной столовой Черновцов.