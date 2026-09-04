Черновцы голодают, а Одесса шикует? Чем кормят детей в разных городах и школах Украины (фото)

Фотография школьного обеда из одной из школ Черновцов (кусок запеканки, кусочек хлеба, слива и целая сырая морковка) за считанные часы облетела украинские соцсети и вызвала настоящую бурю возмущения. Вслед за ней мамы из разных регионов начали публиковать собственные снимки школьных столовых, а дискуссия неожиданно переросла в спор.

Поводом для разгорания скандала стал пост военнослужащего Виталия Олийника, который опубликовал фото скромного обеда из школьной столовой. Публикация мгновенно разлетелась по сети и перекинулась на Threads и Facebook, собрав там сотни комментариев возмущенных родителей и неравнодушных пользователей. Что пишут возмущенные родители, – читайте в материале Фокуса.

Отец возмутился из-за школьного меню Фото: Facebook

Власти обещают провести проверки

На волну критики оперативно отреагировали областные власти. Глава Черновицкой ОГА Руслан Осипенко поручил организовать внеплановые мониторинговые визиты в школы Буковины и инициировал служебную проверку.

"Будем проверять не только документы, но и то, что фактически получают дети. На выявленные нарушения последует незамедлительная реакция ОВА и правоохранительных органов, а виновные будут нести ответственность перед законом", — заявил глава области.

Відео дня

В Черновицком управлении образования признали ситуацию позорной: там подчеркнули, что подобный вид и подача блюд категорически недопустимы. С подрядчиком и администрацией заведения уже провели беседу, а чиновники пообещали исправить положение.

Почему не выдержали кухни

Объясняя сбой, в горсовете указали на резкое увеличение нагрузки на пищеблоки. Если в прошлом году бесплатные обеды получали примерно 8–10 тысяч учеников общины, то с начала этого учебного года их число возросло до более чем 26 тысяч детей. Соответственно, нагрузка на школьные кухни и персонал возросла втрое — именно это, по версии управления образования, и стало причиной локальных сбоев.

Threads разделился

Резонанс в Черновцах вызвал цепную реакцию: родители из других городов начали массово делиться фотографиями того, чем на самом деле кормят детей в столовых. Однако вместо единого возмущения сеть получила новую волну споров — теперь уже о том, какие снимки настоящие, а какие могли быть сгенерированы искусственно.

Обед в одной из одесских школ Фото: Threads

Одна мама (@alla_2108shu) показала эстетично сервированные блюда для десятиклассников в Одессе: картошку с рыбой и нарезанным апельсином, помидоры, гречку с котлетой, огурцами и яблоком. Именно эти "глянцевые" фото и вызвали подозрения: пользователь @komom.blin выложил макроснимок куска хлеба из этого поста и язвительно заметил: "Хороший ИИ, а вы и дальше ведитесь".

Некоторые пишут, что одесский обед — это фейк Фото: Threads

Впрочем, нашлись и те, кто подтвердил достоверность этой красивой подачи. Женщина @nafnulechka опубликовала фото из Михайловского лицея в Одессе, сделанное её дочерью: там можно увидеть тарелки с картошкой, рыбой и дольками апельсина. Комментарий был однозначным: "Тот самый Михайловский, Одесса. Фото моей дочери, разница очевидна".

Это фото, похоже, сделано в Михайловском лицее Фото: Threads

Подобную порцию (картофель, рыбу, помидоры и кусочек апельсина) показала и участница публичного обсуждения @aleksandraberegelia.

Не обошлось и без разочарований. Пользовательница @natanova_blogg выложила фотографию обеда третьеклассника из Одессы (гречку с котлетой, четверть сырого огурца, яблоко и бутылку "Моршинской") и добавила: "Обещали первое (горячее) и второе. На самом деле сами видите".

А возмущенный отец (@igorbenko93) показал, что ребенку в Вышгородском лицее "Сузирья" в Киевской области вместо полноценного обеда выдали лишь сок "Винни", печенье и несколько слив в пакетике. Свой пост он сопроводил комментарием: "Вышгородский лицей „Сузирья“ — тендер на 13+ млн грн".

Обед в Вышгородском лицее "Созвездие" в Киевской области Фото: Threads

Еще больше похожих историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина по имени Мария ведет TikTok-блог о питании школьников. По её словам, блюда получаются сытными, полезными и вкусными, хотя далеко не всегда готовятся в соответствии с рекомендациями известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Лондонская TikTok-блогерша, известная под ником Frugal Confessions, оказалась в центре скандала после публикации видео о своём опыте бесплатных обедов. Люди обвинили её в эгоизме и безразличии к малообеспеченным слоям населения, в частности к детям.

Также мы рассказывали об экологической журналистке и путешественнице Тане Гендель, которая любит делиться лайфхаками для бюджетных туристов. "Фокус" спросил у Тани, действительно ли в Европе можно прожить на 4–5 евро в неделю, почему местные жители не отапливают дома даже зимой и ходят по дому в обуви.