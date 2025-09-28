"Как в тюрьме": украинка показала, чем кормят детей в школе (фото, видео)

Девочка, которую зовут Ангелина, в течение недели записывала на камеру телефона типичный обед в столовой своей школы. Несмотря на реформу, меню остается достаточно простым: преимущественно каши и овощи, иногда фрукты, среди напитков — чай.

Показанное в роликах вызвало оживленную дискуссию в комментариях. Некоторые заподозрили автора во лжи, мол, в учебных заведениях давно не используют металлическую посуду, как показано на видео, а рацион гораздо разнообразнее. Школьница записала отдельное видео на своей странице в TikTok, чтобы ответить на негативные отзывы, которые ее задели. Как на увиденное отреагировали зрители, — поинтересовался Фокус.

Претензии к посуде

"Ваш внук говорит, что такой посуды нет, — реагирует Ангелина на комментарий. — В каких-то школах действительно нет, но не во всех. У нас была нормальная посуда, но ее били. Кто-то спотыкался и падал. Какой смысл переплачивать за тарелки, которые бьются? Никому не нужны лишние расходы, поэтому они взяли из нержавеющей стали. Не думаю, что это какая-то проблема".

Показанное в роликах вызвало оживленную дискуссию в комментариях Фото: TikTok Показанное в роликах вызвало оживленную дискуссию в комментариях Фото: TikTok

Девочка отметила, что не хотела никого скомпрометировать, а наоборот показывала, что ее школа не хуже других. Мол, это правильное и сытное питание.

Меню в школе

В своем первом видео она показала обед: гречневая каша, курятина, салат из огурцов и помидоров, кусочек сыра, батон и чай. На десерт — сливы, яблоки и арбуз. На следующий день также подавали гречневую кашу, куриную отбивную, салат из помидоров и перцев и напиток, похожий на кисель.

На десерт в школе подают сливы, яблоки и арбуз Фото: TikTok

Судя по другим роликам, в школьной столовой также подают рис, салат из тертой моркови, салат из капусты, запеканку, лапшу с мясом.

Что думают люди?

Эти записи собирают десятки тысяч просмотров, множество комментариев и репостов. Некоторые отзывы были критическими к автору видео. Мол, меню в целом замечательное, хотя подача действительно могла быть лучше.

"Нормальная еда, что не так";

"Кого не устраивает, готовьте своему ребенку и давайте с собой в пищевом термосе, в чем проблема? Сбалансированное питание, у меня такая же еда дома 90% рациона";

"Так ковыряет кашу, что складывается такое впечатление, что дома ест омаров и лобстеров, а на гарнир красная икра";

"Скажите "спасибо" за такую еду, у нас идет война, не нравится — носите из дома";

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Я учился в школе 1994-2004. Мы о такой еде могли только мечтать";

"Посуда, как в тюрьме";

"Супер любимая каша, мясо, салат, сыр, сливы. Что еще нужно? Ну, я бы еще компот добавила и все".

Одна из участниц обсуждения, которую зовут Алла, опубликовала фотографию обеда в школе, где учится ее ребенок.

Обед в школе на Полтавщине Фото: TikTok

"Полтавская область, 35 грн", — отметила она, собрав несколько сотен лайков.

