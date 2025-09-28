"Як у тюрмі": українка показала, чим годують дітей в школі (фото, відео)

Дівчинка, яку звуть Ангеліна, протягом тижня записувала на камеру телефона типовий обід в їдальні своєї школи. Попри реформу, меню залишається досить простим: переважно каші та овочі, інколи фрукти, серед напоїв — чай.

Показане у роликах викликало жваву дискусію у коментарях. Дехто запідозрив авторку в брехні, мовляв, у навчальних закладах давно не використовують металевий посуд, як показано на відео, а раціон набагато різноманітніший. Школярка записала окреме відео на своїй сторінці у TikTok, щоб відповісти на негативні відгуки, які її зачепили. Як на побачене відреагували глядачі, — поцікавився Фокус.

Претензії до посуду

"Ваш онук каже, що такого посуду немає, — реагує Ангеліна на коментар. — У якихось школах дійсно немає, але не у всіх. У нас був нормальний посуд, але його били. Хтось спотикався і падав. Який сенс переплачувати за тарілки, які б’ються? Нікому не потрібні лишні витрати, тому вони взяли з нержавіючої сталі. Не думаю, що це якась проблема".

Показане у роликах викликало жваву дискусію у коментарях Фото: TikTok Показане у роликах викликало жваву дискусію у коментарях Фото: TikTok

Дівчинка зазначила, що не хотіла нікого скомпрометувати, а навпаки показувала, що її школа не гірша за інші. Мовляв, це правильне та ситне харчування.

Меню в школі

У своєму першому відео вона показала обід: гречана каша, курятина, салат з огірків та помідорів, шматочок сиру, батон та чай. На десерт — сливи, яблука та кавун. Наступного дня також подавали гречану кашу, курячу відбивну, салат з помідорів та перців та напій, схожий на кисіль.

На десерт в школі подають сливи, яблука та кавун Фото: TikTok

Судячи з інших роликів, у шкільній їдальні також подають рис, салат з тертої моркви, салат з капусти, запіканку, локшину з м’ясом.

Що думають люди?

Ці записи збирають десятки тисяч переглядів, безліч коментарів та репостів. Деякі відгуки були критичними до авторки відео. Мовляв, меню загалом чудове, хоча подача дійсно могла бути кращою.

"Нормальна їжа, що не так";

"Кого не влаштовує, готуйте своїй дитині й давайте з собою в харчовому термосі, в чому проблема? Збалансоване харчування, в мене така ж їжа вдома 90% раціону";

"Так ковиряє кашу, що складається таке враження, що дома їсть омарів і лобстерів, а на гарнір червона ікра";

"Скажіть "дякую" за таку їжу, у нас іде війна, не подобається носіть з дому";

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Я вчився у школі 1994-2004. Ми про таку їжу могли тільки мріяти";

"Посуд, як в тюрмі";

"Супер улюблена каша, м'ясо, салат, сир, сливи. Що ще потрібно? Ну, я б ще компот додала і все".

Одна з учасниць обговорення, яку звуть Аллою, опублікувала фотографію обіду в школі, де навчається її дитина.

Обід в школі на Полтавщині Фото: TikTok

"Полтавська область, 35 грн", — зазначила вона, зібравши кілька сотень вподобайок.

