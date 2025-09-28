"Як у тюрмі": українка показала, чим годують дітей в школі (фото, відео)
Дівчинка, яку звуть Ангеліна, протягом тижня записувала на камеру телефона типовий обід в їдальні своєї школи. Попри реформу, меню залишається досить простим: переважно каші та овочі, інколи фрукти, серед напоїв — чай.
Показане у роликах викликало жваву дискусію у коментарях. Дехто запідозрив авторку в брехні, мовляв, у навчальних закладах давно не використовують металевий посуд, як показано на відео, а раціон набагато різноманітніший. Школярка записала окреме відео на своїй сторінці у TikTok, щоб відповісти на негативні відгуки, які її зачепили. Як на побачене відреагували глядачі, — поцікавився Фокус.
Претензії до посуду
"Ваш онук каже, що такого посуду немає, — реагує Ангеліна на коментар. — У якихось школах дійсно немає, але не у всіх. У нас був нормальний посуд, але його били. Хтось спотикався і падав. Який сенс переплачувати за тарілки, які б’ються? Нікому не потрібні лишні витрати, тому вони взяли з нержавіючої сталі. Не думаю, що це якась проблема".
Дівчинка зазначила, що не хотіла нікого скомпрометувати, а навпаки показувала, що її школа не гірша за інші. Мовляв, це правильне та ситне харчування.
Меню в школі
У своєму першому відео вона показала обід: гречана каша, курятина, салат з огірків та помідорів, шматочок сиру, батон та чай. На десерт — сливи, яблука та кавун. Наступного дня також подавали гречану кашу, курячу відбивну, салат з помідорів та перців та напій, схожий на кисіль.
Судячи з інших роликів, у шкільній їдальні також подають рис, салат з тертої моркви, салат з капусти, запіканку, локшину з м’ясом.
Що думають люди?
Ці записи збирають десятки тисяч переглядів, безліч коментарів та репостів. Деякі відгуки були критичними до авторки відео. Мовляв, меню загалом чудове, хоча подача дійсно могла бути кращою.
- "Нормальна їжа, що не так";
- "Кого не влаштовує, готуйте своїй дитині й давайте з собою в харчовому термосі, в чому проблема? Збалансоване харчування, в мене така ж їжа вдома 90% раціону";
- "Так ковиряє кашу, що складається таке враження, що дома їсть омарів і лобстерів, а на гарнір червона ікра";
- "Скажіть "дякую" за таку їжу, у нас іде війна, не подобається носіть з дому";
- "Я вчився у школі 1994-2004. Ми про таку їжу могли тільки мріяти";
- "Посуд, як в тюрмі";
- "Супер улюблена каша, м'ясо, салат, сир, сливи. Що ще потрібно? Ну, я б ще компот додала і все".
Одна з учасниць обговорення, яку звуть Аллою, опублікувала фотографію обіду в школі, де навчається її дитина.
"Полтавська область, 35 грн", — зазначила вона, зібравши кілька сотень вподобайок.
