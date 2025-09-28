Підтримайте нас RU
"Як у тюрмі": українка показала, чим годують дітей в школі (фото, відео)

Обід в українській школі
Ангеліна показала обід в своїй школі | Фото: TikTok

Дівчинка, яку звуть Ангеліна, протягом тижня записувала на камеру телефона типовий обід в їдальні своєї школи. Попри реформу, меню залишається досить простим: переважно каші та овочі, інколи фрукти, серед напоїв — чай.

Показане у роликах викликало жваву дискусію у коментарях. Дехто запідозрив авторку в брехні, мовляв, у навчальних закладах давно не використовують металевий посуд, як показано на відео, а раціон набагато різноманітніший. Школярка записала окреме відео на своїй сторінці у TikTok, щоб відповісти на негативні відгуки, які її зачепили. Як на побачене відреагували глядачі, — поцікавився Фокус.

Претензії до посуду

"Ваш онук каже, що такого посуду немає, — реагує Ангеліна на коментар. — У якихось школах дійсно немає, але не у всіх. У нас був нормальний посуд, але його били. Хтось спотикався і падав. Який сенс переплачувати за тарілки, які б’ються? Нікому не потрібні лишні витрати, тому вони взяли з нержавіючої сталі. Не думаю, що це якась проблема".

Шкільний обід в Україні
Показане у роликах викликало жваву дискусію у коментарях
Фото: TikTok
Шкільний обід в Україні
Показане у роликах викликало жваву дискусію у коментарях
Фото: TikTok

Дівчинка зазначила, що не хотіла нікого скомпрометувати, а навпаки показувала, що її школа не гірша за інші. Мовляв, це правильне та ситне харчування.

Меню в школі

У своєму першому відео вона показала обід: гречана каша, курятина, салат з огірків та помідорів, шматочок сиру, батон та чай. На десерт — сливи, яблука та кавун. Наступного дня також подавали гречану кашу, курячу відбивну, салат з помідорів та перців та напій, схожий на кисіль.

Шкільний обід в Україні
На десерт в школі подають сливи, яблука та кавун
Фото: TikTok

Судячи з інших роликів, у шкільній їдальні також подають рис, салат з тертої моркви, салат з капусти, запіканку, локшину з м’ясом.

Що думають люди?

Ці записи збирають десятки тисяч переглядів, безліч коментарів та репостів. Деякі відгуки були критичними до авторки відео. Мовляв, меню загалом чудове, хоча подача дійсно могла бути кращою.

  • "Нормальна їжа, що не так";
  • "Кого не влаштовує, готуйте своїй дитині й давайте з собою в харчовому термосі, в чому проблема? Збалансоване харчування, в мене така ж їжа вдома 90% раціону";
  • "Так ковиряє кашу, що складається таке враження, що дома їсть омарів і лобстерів, а на гарнір червона ікра";
  • "Скажіть "дякую" за таку їжу, у нас іде війна, не подобається носіть з дому";
Коментарі глядачів
Коментарі глядачів
Фото: TikTok
Коментарі глядачів
Коментарі глядачів
Фото: TikTok
  • "Я вчився у школі 1994-2004. Ми про таку їжу могли тільки мріяти";
  • "Посуд, як в тюрмі";
  • "Супер улюблена каша, м'ясо, салат, сир, сливи. Що ще потрібно? Ну, я б ще компот додала і все".

Одна з учасниць обговорення, яку звуть Аллою, опублікувала фотографію обіду в школі, де навчається її дитина.

Шкільний обід в Україні
Обід в школі на Полтавщині
Фото: TikTok

"Полтавська область, 35 грн", — зазначила вона, зібравши кілька сотень вподобайок.

