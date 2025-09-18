Вчителька харчується безплатно завдяки вигідній акції в супермаркеті (фото)

Лондонська TikTok-блогерка, відома під ніком Frugal Confessions, опинилася в центрі скандалу після публікації відео, в якому ділиться своїм досвідом безплатних обідів. Люди звинувачують її в егоїзмі та байдужості до малозабезпечених верств суспільства, особливо дітей.

У ролику жінка, яка позиціює себе як експертка з економії, розповіла, як їй вдається харчуватися протягом дня, не витративши ані копійки. Однак глядачі обурилися, побачивши, як вона забрала банан, призначений для благодійної дитячої програми. Фокус розбирався в усіх деталях цієї історії.

Відео, що набрало понад 270 тисяч переглядів, стало предметом гострої критики з боку аудиторії. Користувачі мережі звинуватили блогерку в тому, що вона зловживає благодійними ініціативами.

Критична економія на продуктах

У кадрі блогерка розповіла, що її день розпочався з п’яти весняних рулетів, отриманих за акцією в мережі Chopstix. Також вона відвідала Wingstop, де взяла безплатні пластикові рукавички для прибирання вдома.

"Магазин Morrisons поблизу мого будинку роздавав безплатні фрукти. Це було для дітей. Але залишився останній банан, тож я його просто взяла", — заявила блогерка.

Цей вчинок спровокував шквал негативних коментарів. Користувачі мережі вказали, що такі фрукти часто є єдиним джерелом свіжих продуктів для малозабезпечених сімей.

Критика від глядачів

"Це мене дуже засмучує, тому що ці фрукти призначені для дітей, а не для дорослих. В основному їх вживають діти, які інакше не мають доступу до фруктів", — написав один із коментаторів.

"Забирати фрукти у дітей, які можуть не мати доступу до фруктів або бути голодними, недобре. Для мене це занадто", — додав інший користувач.

Британка користується вигідними пропозиціями Фото: TikTok

Крім того, помічницю вчителя розкритикували за те, що вона збрехала про свій день народження, аби отримати безкоштовний пончик Krispy Kreme. "Krispy Kreme — це вже інший рівень відчаю", — прокоментував один із глядачів.

Британка у своє виправдання стверджує, що її економність викликана бажанням накопичити на власне житло. В описі до скандального відео вона написала: "Сьогодні був вдалий день: безплатна їжа та веселощі з друзями. Цікаво, скільки ще магазинів роздають безплатні речі".

