Мати показала "бюджетну вечерю", щоб заощадити гроші: глядачі звернули увагу на дещо інше
33-річна британка Софі поділилася простим рецептом дешевої вечері для сімей з обмеженими фінансовими можливостями, але замість схвалення отримала хвилю критики. Жінку звинуватили у порушенні гігієнічних норм на кухні.
Популярна TikTok-блогерка з Великої Британії, відома під ніком @thesophshow, спровокувала жваву дискусію в соціальних мережах після публікації відео з рецептом бюджетної вечері. У чому справа, — читайте в матеріалі Фокусу.
Мати-одиначка хотіла допомогти іншим батькам заощаджувати на їжі, але натомість викликала обурення через недотримання санітарних норм.
У своєму ролику Софі представила покрокову інструкцію приготування пасти з грибами та шинкою. Таким чином вона намагається допомогти сім'ям, які відчувають наслідки економічної кризи.
Відео залетіло в тренди
Рецепт справді виявився простим та доступним: блогерка нарізала гриби та шинку, відварила спагеті, а для соусу використала вершкове масло та крем-фреш. Весь процес приготування, за її словами, займав мінімум часу та коштів.
Відео швидко стало вірусним, зібравши 107 тисяч переглядів за добу, 1 569 вподобань та 166 коментарів. Однак популярність прийшла не з тих причин, на які розраховувала авторка.
Глядачі розділилися на два табори. Частина користувачів високо оцінила ідею економної вечері. "Має чудовий вигляд", — написав один з коментаторів. Інший погодився: "Гриби, вершки й макарони — завжди хороший вибір. Мені подобається, виглядає смачно".
Антисанітарія на кухні
Проте більшість відгуків стосувалася не страви, а умов її приготування. Користувачі помітили дві деталі, які їх обурили: кота, який сидів на кухонній стільниці поруч з їжею, та величезну купу брудного посуду в раковині.
"Вибачте, не зміг пройти повз кота на стільниці поруч з їжею!" — обурився один з глядачів. Інший і собі вставив п’ять копійок: "Боже… Кіт на стільниці!".
Обурення викликала й брудна раковина. "Ти злила спагеті в раковину, повну брудних мисок", — написав один з глядачів. Ще один емоційно прокоментував: "Фу, купи недоторканого посуду".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Мама вийшла заміж за найкращого друга свого сина, молодшого за неї на 25 років.
- Інша жінка дуже розлютилась, коли дізналась, що чоловік назвав дитину на честь начальниці. Тепер вона хоче подати на розлучення.
Кірм того, Слава Дьомін розповів, чим закінчився конфлікт з матір'ю, яка в дитинстві знущалася над ним.