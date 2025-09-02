Мати показала "бюджетну вечерю", щоб заощадити гроші: глядачі звернули увагу на дещо інше

33-річна британка Софі поділилася простим рецептом дешевої вечері для сімей з обмеженими фінансовими можливостями, але замість схвалення отримала хвилю критики. Жінку звинуватили у порушенні гігієнічних норм на кухні.

Популярна TikTok-блогерка з Великої Британії, відома під ніком @thesophshow, спровокувала жваву дискусію в соціальних мережах після публікації відео з рецептом бюджетної вечері. У чому справа, — читайте в матеріалі Фокусу.

Мати-одиначка хотіла допомогти іншим батькам заощаджувати на їжі, але натомість викликала обурення через недотримання санітарних норм.

У своєму ролику Софі представила покрокову інструкцію приготування пасти з грибами та шинкою. Таким чином вона намагається допомогти сім'ям, які відчувають наслідки економічної кризи.

Відео залетіло в тренди

Рецепт справді виявився простим та доступним: блогерка нарізала гриби та шинку, відварила спагеті, а для соусу використала вершкове масло та крем-фреш. Весь процес приготування, за її словами, займав мінімум часу та коштів.

Відео швидко стало вірусним, зібравши 107 тисяч переглядів за добу, 1 569 вподобань та 166 коментарів. Однак популярність прийшла не з тих причин, на які розраховувала авторка.

Глядачі розділилися на два табори. Частина користувачів високо оцінила ідею економної вечері. "Має чудовий вигляд", — написав один з коментаторів. Інший погодився: "Гриби, вершки й макарони — завжди хороший вибір. Мені подобається, виглядає смачно".

Антисанітарія на кухні

Проте більшість відгуків стосувалася не страви, а умов її приготування. Користувачі помітили дві деталі, які їх обурили: кота, який сидів на кухонній стільниці поруч з їжею, та величезну купу брудного посуду в раковині.

"Вибачте, не зміг пройти повз кота на стільниці поруч з їжею!" — обурився один з глядачів. Інший і собі вставив п’ять копійок: "Боже… Кіт на стільниці!".

Господиню звинуватили в антисанітарії на кухні Фото: TikTok

Обурення викликала й брудна раковина. "Ти злила спагеті в раковину, повну брудних мисок", — написав один з глядачів. Ще один емоційно прокоментував: "Фу, купи недоторканого посуду".

