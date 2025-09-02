Мать показала "бюджетный ужин", чтобы сэкономить деньги: зрители обратили внимание на кое-что другое

33-летняя британка Софи поделилась простым рецептом дешевого ужина для семей с ограниченными финансовыми возможностями, но вместо одобрения получила шквал критики. Женщину обвинили в нарушении гигиенических норм на кухне.

Популярная TikTok-блогерша из Великобритании, известная под ником @thesophshow, спровоцировала оживленную дискуссию в социальных сетях после публикации видео с рецептом бюджетного ужина. В чем дело, — читайте в материале Фокуса.

Мать-одиночка хотела помочь другим родителям экономить на еде, но взамен вызвала шквал критики из-за несоблюдения санитарных норм.

В своем ролике Софи представила пошаговую инструкцию приготовления пасты с грибами и ветчиной. Таким образом она пытается помочь семьям, которые испытывают сложности из-за экономического кризиса.

Видео залетело в тренды

Рецепт действительно оказался простым и доступным: блогерша нарезала грибы и ветчину, отварила спагетти, а для соуса использовала сливочное масло и крем-фреш. Весь процесс приготовления, по ее словам, занимал минимум времени и средств.

Видео быстро стало вирусным, собрав 107 тысяч просмотров за сутки, 1 569 лайков и 166 комментариев. Однако популярность пришла не по тем причинам, на которые рассчитывала автор.

Зрители разделились на два лагеря. Часть пользователей высоко оценила идею экономного ужина. "Выглядит замечательно", — написал один из комментаторов. Другой согласился с этим: "Грибы, сливки и макароны — всегда хороший выбор. Мне нравится, выглядит вкусно".

Антисанитария на кухне

Однако большинство отзывов касалась не блюда, а условий его приготовления. Пользователи заметили две детали, которые их возмутили: кота, сидевшего на кухонной столешнице рядом с едой, и огромную кучу грязной посуды в раковине.

"Извините, не смог пройти мимо кота на столешнице рядом с едой!" — возмутился один из зрителей. Другой и себе вставил пять копеек: "Боже... Кот на столешнице!".

Хозяйку обвинили в антисанитарии на кухне Фото: TikTok

Возмущение вызвала и грязная раковина. "Ты слила спагетти в раковину, полную грязных мисок", — написал один из зрителей. Еще один эмоционально прокомментировал: "Фу, купи нетронутой посуды".

