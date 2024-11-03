Женщина узнала, в честь кого муж назвал ребенка: теперь она подает на развод

Автор истории поговорила об этом решении со своим мужем, и тот в конце концов признался, что намеренно пошел на такой шаг, но не раскрыл истинную причину.

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31-летняя женщина очень разозлилась, когда узнала, что муж назвал их ребенка в честь начальницы. По ее словам, ранее они договорились дать ребенку имя, как у дедушки-ветерана. Однако, когда свидетельство о рождении малыша пришло по почте, то мать поняла, что мальчик зарегистрирован в официальных документах иначе. Об этом она рассказала на одном из форумов в Reddit.

"Я узнала, что муж не вписал в свидетельство о рождении ребенка имя, которое мы с ним обсудили и согласовали. Сначала подумала, что мне принесли не того ребенка, но на пакете были наши имена и номера телефонов, так что это не ошибка и не случайность", — рассказывает автор истории.

Женщина поговорила об этом со своим мужем, и тот в конце концов признался, что намеренно пошел на такой шаг, но не раскрыл истинную причину.

"После пяти лет совместной жизни я больше не доверяю ему и в ближайшие несколько месяцев планирую подать на развод. Моя младшая сестра считает, что это не имеет большого значения и убеждает успокоиться. Даже не знаю, стоит ли воспринимать это так серьезно. Возможно, ему просто очень нравится имя. А вдруг у них роман?" — размышляет она.

Пользователи сети в комментариях начали делиться своими мыслями относительно этой ситуации.

"Скажите своему мужу, чтобы он во всем признался. Также наймите адвоката, чтобы подать документы на смену имени ребенка и развод как можно скорее", — написал один из участников обсуждения;

Другой юзер добавил: "Измените имя ребенка. У вас есть определенное время, чтобы сделать это без решения суда, но это может стоить от 15 до 50 долларов. Обратитесь в отдел регистрации актов гражданского состояния. Удачи!";

"Вот гад! Не могу поверить, что это вообще законно. Вероятно, он еще и подделал твою подпись", — отметил следующий пользователь.

Напомним, ранее Фокус писал о 26-летней будущей матери, которая поссорилась со своей свекровью из-за выбора имени для еще нерожденной дочери. По словам женщины, родственница постоянно донимает ее, потому что очень хочет назвать ребенка в честь своей покойной тети — "G" (Джи). Однако невестка объяснила, почему она против такого варианта.

Кроме того, мы рассказывали о 31-летней Бритни Будхи, которая родила дочь Теяну с густыми волосами по всему телу. Молодая мать, которая работает парикмахером в Сиднее (Австралия), в шутку назвала младенца "маленькой обезьянкой", однако это спровоцировало неоднозначную реакцию в интернете.