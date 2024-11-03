Жінка дізналась, на честь кого чоловік назвав дитину: тепер вона подає на розлучення

Авторка історії поговорила про це рішення зі своїм чоловіком, і той врешті-решт зізнався, що навмисно пішов на такий крок, але не розкрив справжню причину.

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31-річна жінка дуже розлютилася, коли дізналась, що чоловік назвав їхню дитину на честь начальниці. За її словами, раніше вони домовилися дати дитині ім’я, як у дідуся-ветерана. Однак, коли свідоцтво про народження малюка прийшло поштою, то мати зрозуміла, що хлопчик зареєстрований в офіційних документах інакше. Про це вона розповіла на одному з форумів у Reddit.

"Я дізналася, що чоловік не вписав у свідоцтво про народження дитини ім'я, яке ми з ним обговорили та погодили. Спочатку подумала, що мені принесли не ту дитину, але на пакунку були наші імена та номери телефонів, тож це не помилка і не випадковість", — розповідає авторка історії.

Жінка поговорила про це зі своїм чоловіком, і той врешті-решт зізнався, що навмисно пішов на такий крок, але не розкрив справжню причину.

"Після п'яти років спільного життя я більше не довіряю йому й у найближчі кілька місяців планую подати на розлучення. Моя молодша сестра вважає, що це не має великого значення і переконує заспокоїтися. Навіть не знаю, чи варто сприймати це так серйозно. Можливо, йому просто дуже подобається ім'я. А раптом у них роман?" — розмірковує вона.

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися своїми думками щодо цієї ситуації.

"Скажіть своєму чоловікові, щоб він у всьому зізнався. Також найміть адвоката, щоб подати документи на зміну імені дитини та розлучення якомога швидше", — написав один з учасників обговорення;

Інший юзер додав: "Змініть ім’я дитини. У вас є певний час, щоб зробити це без рішення суду, але це може коштувати від 15 до 50 доларів. Зверніться до відділу реєстрації актів цивільного стану. Хай щастить!";

"От паскудник! Не можу повірити, що це взагалі законно. Ймовірно, він ще й підробив твій підпис", — зазначив наступний користувач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 26-річну майбутню матір, яка посварилася зі своєю свекрухою через вибір імені для ще ненародженої дочки. За словами жінки, родичка постійно дошкуляє їй, бо дуже хоче назвати дитину на честь своєї покійної тітки — "G" (Джі). Однак невістка пояснила, чому вона проти такого варіанту.

Крім того, ми розповідали про 31-річну Брітні Будхі, яка народила дочку Теяну з густим волоссям по всьому тілу. Молода матір, яка працює перукаркою в Сіднеї (Австралія), жартома назвала немовля "маленькою мавпочкою", однак це спровокувало неоднозначну реакцію в інтернеті.