Мама вышла замуж за лучшего друга своего сына, младшего ее на 25 лет (фото)

42-летняя мама семерых детей нашла любовь там, где не ожидала — с 17-летним другом своего сына. Она закрыла глаза на 25-летнюю разницу в возрасте и волну критики в социальных сетях.

Эми Спаркс долго не верила, что встретит настоящую любовь, пока неожиданное признание навсегда не изменило ее жизнь. 42-летняя женщина из Великобритании вышла замуж за Брайса — бывшего лучшего друга своего сына, который младше ее на четверть века, пишет The Sun.

История их отношений началась пять лет назад, когда сын Эми, Айдин, познакомил маму со своим 17-летним другом. Несмотря на значительную разницу в возрасте, между женщиной и юношей постепенно завязались особые отношения.

Первое признание

Переломный момент наступил накануне 18-летия Брайса, когда он решил открыть свои чувства.

"Я была дома в постели, когда он написал мне в Snapchat: "Готов поспорить, ты не знала, но я влюблен в тебя". Мне было приятно, но воспринимала его как ребенка, ведь он был другом сына. Я сказала, что это мне льстит, но он слишком молод для меня", — вспоминает Эми, которая работает охранником.

Сначала женщина категорически отвергала ухаживания молодого человека из-за большой разницы в возрасте. Однако в течение двух лет Брайс не оставлял попыток завоевать ее сердце. В конце концов, в феврале 2022 года произошло то, что кардинально изменило ее отношение.

"Я увидела Брайса с другой девушкой. Когда они поцеловались, у меня возникло странное ощущение. Вдруг я поняла, что влюблена в 20-летнего лучшего друга своего сына! Я искала кого-то доброго и верного, кто заставил бы меня снова почувствовать себя подростком. Задумалась, не отвергаю ли я замечательного человека только из-за разницы в возрасте", — рассказывает женщина.

Набравшись смелости, Эми позвонила Брайсу со словами: "Я знаю, что несколько лет назад у тебя были чувства ко мне, и не уверена, испытываешь ли ты до сих пор то же самое...". Брайс перебил и сказал, что бросил бы все ради нее.

Благословение сына

Перед началом отношений Эми решила поговорить с сыном. Сначала Айдин отреагировал негативно, назвав это "слишком странным", но впоследствии изменил мнение. Первое свидание пары состоялось в компании Айдина, который присутствовал даже во время их первого поцелуя.

Через три месяца после начала отношений пара переехала жить вместе, а на следующий год поженилась. Их необычный союз прогнозируемо вызвал неоднозначную реакцию окружающих. Сейчас пара живет под одной крышей с сыном Эми. Остальные дети женщины также одобряют ее выбор. Супруги поженились в октябре 2023 года.

Брайс признался, что ценит зрелость партнерши: "Меня вполне устраивает отсутствие детей. Я понимаю, что дети — это большой стресс. Эми не принимает нелогичных решений, как это делал бы более молодой человек. Она более зрелая".

Эми, в свою очередь, поражена зрелостью избранника, несмотря на его молодой возраст. "Он мудрый для своего возраста — у него старая душа. Совсем не похож на других 22-летних", — подытожила она.

