Женщина показала дом, построенный в 11 веке: как тогда жили украинцы (фото)

Украинская дизайнерша Наталка Буг переехала из Киева в уютное село, где строит ферму. Она провела небольшую экскурсию по дому, датированному 11 веком, чтобы продемонстрировать зрителям его преимущества и недостатки.

Свой обзор женщина опубликовала на странице в TikTok, продемонстрировав, как жили украинцы в ту историческую эпоху. Как выяснилось, люди делали двери и окна очень маленькими, чтобы лучше сохранять тепло в холодное время года. Чем интересно это помещение, — читайте далее в материале Фокуса.

Дом предков

"Итак, дамы и господа, мы с вами находимся возле дома, который реставрировали. Это находка 11-го века. Реставрировали его в 1963 году. Обратите, пожалуйста, внимание. Сама хата очень маленькая. Есть вот такой механизм дверей — они прокручивались. Во-первых, было дорого приглашать кузнецов, поэтому довольно часто заменяли таким образом. Также видим низкий вход — это эргономика помещения. Многие пишут, что это потому, что нужно было поклониться хозяевам, но давайте будем честными. Первопричина — сохранение тепла", — рассказывает женщина в кадре.

По ее словам, дом очень маленький — всего четыре квадратных метра. Большую часть времени люди проводили на дворе, поэтому им не нужны были огромные помещения, которые трудно отопить.

"Посмотрите внутрь — там есть печь, а также пол, на который ложились, чтобы отдохнуть. Дымохода нет, но там есть выемка для пепла и маленькие окошки по бокам, которые на ночь закрывали досками", — добавила она.

Наталка Буг провела экскурсию по реставрированному дому Фото: Instagram

Необычная форма дома

Наталья также отметила неожиданную форму дома, точнее — соотношение нижней и верхней части. По ее словам, это было важно, чтобы воздух циркулировал, обогревая все помещение.

Дом, датированный 11 веком Фото: TikTok

Эта усадьба расположена в Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья в Переяслав-Хмельницком.

