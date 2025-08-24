Жінка показала хату, яку збудували в 11 столітті: як тоді жили українці (фото)

Українська дизайнерка Наталка Буг переїхали із Києва в затишне село, де будує ферму. Вона провела невелику екскурсію будинком, датованим 11 століттям, щоб продемонструвати глядачам його переваги та недоліки.

Свій огляд жінка опублікувала на сторінці у TikTok, продемонструвавши, як жили українці в ту історичну епоху. Як з’ясувалося, люди робили двері та вікна дуже маленькими, аби краще зберігати тепло в холодну пору року. Чи цікаві ці помешкання, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Будинок предків

"Отже, пані та панове, ми з вами знаходимося біля хати, яку реставрували. Це знахідка аж 11-го століття. Реставрували її в 1963 році. Зверніть, будь ласка, увагу. Сама хата дуже малесенька. Є ось такий механізм дверей — вони прокручувалися. По-перше, було дорого використовувати ковальську справу, тому досить часто заміняли таким чином. Також бачимо низький вхід — це ергономіка приміщення. Багато хто пише, що це тому, що потрібно було вклонитися господарям, але давайте будемо чесними. Першопричина — зберігання тепла", — розповідає жінка у кадрі.

За її словами, хата дуже маленька — всього чотири квадратних метри. Більшу частину часу люди проводили на дворі, тому їм не потрібні були величезні помешкання, які важко отопити.

"Погляньте всередину — там є піч, а також піл, на який лягали, щоб відпочити. Димоходу немає, але там є виямка для попелу і маленькі віконечка по боках, які на ніч закривали дошками", — додала вона.

Наталка Буг провела екскурсію реставрованою хатою Фото: Instagram

Незвична форма будинка

Наталка також зауважила несподівану форму будинку, точніше — співвідношення нижньої та верхньої частини. За її словами, це було важливо, аби повітря циркулювало, обігріваючи все приміщення.

Хата, датована 11 століттям Фото: TikTok

Ця садиба розташована у Музей народної архітектури та побуту Середнього Придніпров'я у Переяслав-Хмельницькому.

