Українка замість шести iPhone купила будинок в селі: який вигляд він має (фото)

Жінка, яку звуть Аліна, купила у Дніпропетровській області поблизу Кривого Рогу сільський будинок. Він коштував 8000 доларів. Господиня провела екскурсію, щоб показати всі переваги та недоліки свого житла.

На території цього сільського будинку є двоповерховий гараж, кілька прибудов, зокрема літня кухня, курник та вуличний туалет. Поруч — присадибна ділянка з системою поливу, а вздовж подвір’я аркою росте виноград. Який вигляд помешкання має всередині, а також, з чого власниця почала ремонт, — дізнавався Фокус.

"Ми могли купити шість новесеньких iPhone, але натомість ризикнули й купили будинок в селі. За ці гроші отримали невеличкий садок, в якому ми щось придумаємо і посадимо. Прямо біля будинку — ялинка. Є город, де вчимось вирощувати овочі. Винограду багато, але він чимось хворіє. Гараж, куди можна поставити все і навіть більше. Задній двір, на якому можна сховатися від усіх. А це курник, який ми розбираємо, бо хочемо зробити тут красиву зону для відпочинку", — розповідає жінка.

Екскурсія будинком

В іншому відео, знятому ще взимку, власниця провела невеличку екскурсію, показавши, що їй дісталося у "спадок" від попередніх господарів. Перш ніж зайти у будинок, вона попередила, що потрібно пригинати голову, адже стеля дуже низька.

Далі Аліна демонструє доволі простору кухню з підсобним приміщенням, ванну кімнату з туалетом та бойлером. Навпроти — котельня, де стоїть газовий котел; дві маленькі кімнати, в одній з яких колись була піч. Після цього жінка показала найбільшу кімнату з уже поґрунтованими в ході ремонту стінами.

Біля будинку росте виноград Фото: TikTok

"Дуже зручно, що в будинку вже є пластикові вікна", — підсумувала авторка відео, вийшовши на двір, аби показати глядачам усі прибудови, город та сад.

Відгуки глядачів

Користувачі мережі у коментарях залишають переважно позитивні відгуки.

"Як для села, то дуже класний дім. В деяких містах у приватному старому секторі навіть і половини таких зручностей немає. Не шкодуйте, що купили, зате своє і сусідів за стіною немає. Самі собі хазяї", — зазначила глядачка, зареєстрована на платформі як "Гапочка".

Українець, якого звуть Алекс, записав серію відео у TikTok, щоб детальніше розповісти про своє рішення — поселитися у садибі посеред Карпатських гір. Ми дізнались, що врешті-решт з цього вийшло.