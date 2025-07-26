З Києва в гори: пара придбала хату в Карпатах за три тисячі доларів (фото, відео)

Подружжя з Києва придбало хату недалеко біля Говерли за три тисячі доларів. Втім, у ремонт довелося вкласти більше. І тепер вони навіть не розглядають можливість життя у квартирі.

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Катерина та Дмитро одружилися наприкінці 2023 року та зрозуміли, що для родини "потрібна хата". Іванці Дячук вони розповіли, як наважилися на цей крок та з якими викликами довелося зустрітися.

Катерина та Дмитро переїхали з Києва в гори

"Ми хотілм будинок під Києвом. Але щось пішло не так. Може, в гори? Буквально за два дні я продивлялася і знаходжу цю хату", — розповіла дівчина.

Доволі швидко Катерина та Дмитро вирішили, що куплять житло за 600 км.

"Насправді в хаті дуже мало чого зробили прям. І мені здається, що веранда в нас найкраще зроблена", — зізналася Катерина.

Пара зробила ванну кімнату у своїй хаті Фото: YouTube Дмитро та Катерина зробили стіну зі своїми фото Фото: YouTube

Життя до переїзду в гори

Дмитро сам робив багато чого в новій оселі. Наразі він працює в службі підтримки мережі АЗС.

Тим часом Катерина працювала в IT, поки не отримала нервовий зрив. До того ж, на початку великої війни вона створила благодійний фонд. З певним часом дівчина звільнилася з роботи, присвятивши себе лише фонду, після чого зверталася навіть до психіатрів через поганий ментальний стан.

Хата Дмитра та Катерини Фото: YouTube Хата Дмитра та Катерини Фото: YouTube

Після покращення свого стану Дмитро освідчився Катерини. На той момент вони зустрічалися близько 9 місяців.

Карпати Фото: YouTube

Огляд хати

Спершу Дмитро оглянув, чи можна зробити дорогу до хати. Виявилося, що потрібно знати спеціальні механізми, як звертатися до місцевої влади.

Їхньому будинку близько сорока років. І до Івано-Франківська, і до серця Карпат Говерли їхати приблизно однаково, що дуже подобається власникам автентичної нерухомості.

Вдень Катерина та Дмитро палять дровами, а на ніч залишають маленький вогник газової форсунки. Ба більше, їхня подруга намалювала дерево на печі.

Подруга намалювала дерево на печі Фото: YouTube

Інтернет протягнули за 4 тисячі гривень, світло було (потрібно було лише поміняти пробки), криницю викопали за 9 днів.

"Ми робимо тут все бюджетно, тому що коли ми сюди переїхали, я намагалася транслювати людям, що можна жити в будь-яких умовах, робити затишок за дуже малі кошти", — каже Катерина.

Хата Дмитра та Катерини Фото: YouTube

Подружжя каже, що їм дуже подобаються тут гори та гриби. І якщо вони і будуть кудись переїжджати, то це точно буде приватний будинок, а не квартира.

Що було найдорожчим

Цікаво, що ванна кімната, підведення води обійшлося найдорожче (4 тисячі доларів).

Українці із захватом відреагували на одкровення пари:

"Дуже хочу, щоб у сел було майбутне: дороги, інфраструктура, молодь… Герої молодці! Бажаю їм найкращого!".

"Інколи дивишся передачу про життя, побут, будинки відомих, багатих, і за їхньою крутизною не видно щастя. А тут щастя усюди: у собаках, дошках, машині, пагорбі, фіранці, краєвиді з вікна… А основне — щастя у молодих людях, які творять, мають мрії, не бояться змінювати себе і наш світ на краще!!!".

"Які прекрасні молоді люди! Такий гарний фільм і, водночас, якийсь сум охоплює через нашу війну. Так хочеться, щоб такі люди жили і розвивали нашу Україну!".

"Дивилась з захопленням від молодої пари, такі відверті, відкриті та без пафосу!! Просто браво їм і успіхів в подальшому!!!".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українець, якого звуть Алекс, записав серію відео у TikTok, щоб детальніше розповісти про своє рішення — поселитися у садибі посеред Карпатських гір.

Екстремальний турист, якого звуть Влад Резнов, переселився до Чорнобиля й намагається відновити один з покинутих будинків.

Крім того, українку висміяли в мережі за покупки хати в селі.