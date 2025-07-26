Из Киева в горы: пара приобрела дом в Карпатах за три тысячи долларов (фото, видео)

Супруги из Киева приобрели дом недалеко возле Говерлы за три тысячи долларов. Впрочем, в ремонт пришлось вложить больше. И теперь они даже не рассматривают возможность жизни в квартире.

Related video

Екатерина и Дмитрий поженились в конце 2023 года и поняли, что для семьи "нужен дом". Иванке Дячук они рассказали, как решились на этот шаг и с какими вызовами пришлось встретиться.

Екатерина и Дмитрий переехали из Киева в горы

"Мы хотели дом под Киевом. Но что-то пошло не так. Может, в горы? Буквально за два дня я просматривала и нахожу этот дом", — рассказала девушка.

Довольно быстро Екатерина и Дмитрий решили, что купят жилье за 600 км.

"На самом деле в доме очень мало чего сделали прям. И мне кажется, что веранда у нас лучше всего сделана", — призналась Екатерина.

Пара сделала ванную комнату в своем доме Фото: YouTube Дмитрий и Екатерина сделали стену со своими фото Фото: YouTube

Жизнь до переезда в горы

Дмитрий сам делал многое в новом доме. Сейчас он работает в службе поддержки сети АЗС.

Тем временем Катерина работала в IT, пока не получила нервный срыв. К тому же, в начале большой войны она создала благотворительный фонд. Со временем девушка уволилась с работы, посвятив себя только фонду, после чего обращалась даже к психиатрам из-за плохого ментального состояния.

Дом Дмитрия и Катерины Фото: YouTube Дом Дмитрия и Катерины Фото: YouTube

После улучшения своего состояния Дмитрий сделал Екатерине предложение. На тот момент они встречались около 9 месяцев.

Карпаты Фото: YouTube

Осмотр дома

Сначала Дмитрий осмотрел, можно ли сделать дорогу к дому. Оказалось, что нужно знать специальные механизмы, как обращаться к местным властям.

Их дому около сорока лет. И в Ивано-Франковск, и к сердцу Карпат Говерле ехать примерно одинаково, что очень нравится владельцам аутентичной недвижимости.

Днем Екатерина и Дмитрий топят дровами, а на ночь оставляют маленький огонек газовой форсунки. Более того, их подруга нарисовала дерево на печи.

Подруга нарисовала дерево на печи Фото: YouTube

Интернет протянули за 4 тысячи гривен, свет был (нужно было только поменять пробки), колодец выкопали за 9 дней.

"Мы делаем здесь все бюджетно, потому что когда мы сюда переехали, я пыталась транслировать людям, что можно жить в любых условиях, делать уют за очень малые средства", — говорит Екатерина.

Дом Дмитрия и Катерины Фото: YouTube

Супруги говорят, что им очень нравятся здесь горы и грибы. И если они и будут куда-то переезжать, то это точно будет частный дом, а не квартира.

Что было самым дорогим

Интересно, что ванная комната, подвод воды обошлось дороже всего (4 тысячи долларов).

Украинцы с восторгом отреагировали на откровения пары:

"Очень хочу, чтобы у сел было будущее: дороги, инфраструктура, молодежь... Герои молодцы! Желаю им самого лучшего!".

"Иногда смотришь передачу о жизни, быте, домах известных, богатых, и за их крутизной не видно счастья. А здесь счастье повсюду: в собаках, досках, машине, холме, занавеске, пейзаже из окна... А основное — счастье в молодых людях, которые творят, имеют мечты, не боятся менять себя и наш мир к лучшему!!!".

"Какие прекрасные молодые люди! Такой красивый фильм и одновременно какая-то грусть охватывает из-за нашей войны. Так хочется, чтобы такие люди жили и развивали нашу Украину!".

"Смотрела с восторгом от молодой пары, такие откровенные, открытые и без пафоса!!! Просто браво им и успехов в дальнейшем!!!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинец, которого зовут Алекс, записал серию видео в TikTok, чтобы подробнее рассказать о своем решении — поселиться в усадьбе посреди Карпатских гор.

Экстремальный турист, которого зовут Влад Резнов, переселился в Чернобыль и пытается восстановить один из заброшенных домов.

Кроме того, украинку высмеяли в сети за покупки дома в селе.