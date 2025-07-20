Украинец нашел в Карпатах заброшенную усадьбу: что он увидел внутри (фото)

Алекс Ришко показывает все этапы трансформации нового жилья посреди Карпатских гор. Мужчина хочет убрать оттуда горы мусора, сделать ремонт и вскоре заселиться.

Related video

Украинец, которого зовут Алекс, записал серию видео в TikTok, чтобы подробнее рассказать о своем решении — поселиться в усадьбе посреди Карпатских гор. Что в конце концов из этого получилось, — узнавал Фокус.

"Привет, друзья! Приехал расчищать заброшенный дом, в котором я в будущем буду жить. Прошу не судить строго, потому что здесь раньше жил больной человек, который нес весь мусор домой. Такой вот дом, он уже фактически проваливается. Вот все забито мусором. Мне будет помогать троюродный брат. Это все нужно собрать в мусорные мешки и вынести или, возможно, сжечь, как там получится", — рассказывает Ришко в кадре.

Территория возле усадьбы

Далее мужчина обошел территорию вокруг деревянной усадьбы, продемонстрировав объем работы. Видно, что вокруг много отходов, разбросанные пакеты, личные вещи, обертки от продуктов и другой хлам.

Внутри можно увидеть горы мусора Фото: TikTok Внутри можно увидеть горы мусора Фото: TikTok

"Здесь в нем есть дыра. Я буду как-то это заделывать, не знаю как. Вот такая здесь беда. Крыша частично накрыта, частично — провалена. Есть еще более-менее нормальная комната, которая не затекает, но тоже вся в мусоре", — подытожил новый владелец жилья, пообещав, что будет держать подписчиков в курсе дела.

Отзывы подписчиков

"Попросите у сельсовета документы: 1) аренда земли на 59,5 лет под домом и двор; 2) нужен технический паспорт и право собственности. Найдите бесплатных юристов и проконсультируйтесь. Потому что вы сделаете порядок, и сразу же появятся родственники умершего человека и начнут вас выгонять", — посоветовала пользовательница, зарегистрированная в сети как Арина.

Крыша почти полностью прогнила Фото: TikTok

"Для чего жить в таких трущобах, разве что прятаться от ТЦК?!" — спросил другой юзер;

"Легче новый построить, чем этот хлам расчищать", — добавил следующий участник обсуждения;

"Бросьте туда спичку, потому что это хлам!" — призвала еще одна зрительница.

Дом почти полностью зарос Фото: TikTok

Это видео быстро стало популярным на платформе, собрав более пяти тысяч лайков, сотни репостов и других реакций от неравнодушных зрителей.

Подобные истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Киевлянин, который занимается покупкой и продажей недвижимости в столице, предложил всем желающим взять в аренду его квартиру недалеко от центра. Однако реакция потенциальных клиентов оказалась совсем не такой, как он ожидал.

Экстремальный турист, которого зовут Влад Резнов, переселился в Чернобыль и пытается восстановить один из заброшенных домов. Недавно он провел небольшую экскурсию, чтобы продемонстрировать первые этапы трансформации своего дома.

Также мы рассказывали об украинке, которая купила хату в селе за $5 тысяч — "с водой и светом", но все над ней смеются. Женщина зарегистрировала страницу в TikTok, чтобы рассказывать обо всех этапах ремонта и трансформации собственного дома.