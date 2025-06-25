Украинка купила хату в селе за $5 тысяч — "с водой и светом": почему с нее смеются

Молодая мать провела экскурсию по своему новому дому где-то в сельской местности. По ее словам, на территории также есть полуразвалившийся погреб, гараж и "синовал".

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Женщина зарегистрировала страницу в TikTok, чтобы рассказывать обо всех этапах ремонта и трансформации собственного дома. Едва ли не каждое ее видео собирает десятки тысяч просмотров, а одно из последних уже перевалило за миллион.

"5 тысяч долларов — и вы имеете такой дом", — говорит в кадре молодая женщина, указывая на свое жилье со старой крышей, облупленными фасадами и старыми окнами на веранде.

Хотели жить в деревне

По словам украинки, после бракосочетания они с мужем хотели жить в селе, но без родителей. "Отправились на поиски, ездили-ездили и приехали. На территории есть погреб, что-то типа гаража [...], синовал — совсем не нужное здание, но стоит. В общем мы в процессе ремонта", — иронично рассказывает хозяйка.

В другом ролике она отреагировала на комментарий зрительницы Маргариты, которая въедливо поинтересовалась, не стыдно ли им "такой ужас показывать на всю Украину".

"Да не стыдно мне, потому что это мой дом. На меня записан, мой собственный дом. У нас вода проведена, окна пластиковые, свет есть, ну что я буду стесняться? Да, мы не снимаем квартиру в городе, как большинство, или не живем с родителями. Но имеем что имеем. Почему стесняться? Вот я не понимаю", — ответила автор видео, держа на руках малыша.

Что пишут люди?

"Свой дом — это уже нифига себе успешный успех, здесь не просто показывать, здесь гордиться надо", — написала одна из участниц обсуждения, собрав более двух тысяч лайков;

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Если нет денег или ремонта, то не беда — можно ремонт сделать, а вот как у людей нет в голове, то и за деньги не купишь", — написал с орфографическими и пунктуационными ошибками мужчина, подписанный как "Олежик";

"Молодец, а то надоели уже все со своим успешным успехом, которые родились с золотой ложкой во рту и еще хотят учить кого-то жить", — добавила следующая зрительница.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

38-летний Вадим вместе с женой Татьяной и тремя детьми решили оставить арендованную квартиру в Черновцах и переехать в поселок Берегомет, расположенный в 60 километрах от города. Там супруги приобрели старую, столетнюю усадьбу с тремя комнатами и взялись за ее реставрацию и модернизацию. Как изменилась их жизнь после переезда и что из этого получилось — пара поделилась в разговоре с Фокусом.

Кроме того, британка в течение шести летних недель сдает туристам свой дом на полуострове Розленд в Корнуолле (Великобритания), получая за это более 13 тысяч долларов дополнительного дохода.

Другая женщина показала, что осталось от ее жилья после сдачи в аренду.