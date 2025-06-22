Женщина сдает свой дом в аренду и зарабатывает $13 тысяч, а сама переселилась в сарай (фото)

Британка в течение шести летних недель сдает туристам свой дом на полуострове Розленд в Корнуолле (Великобритания), получая за это более 13 тысяч долларов дополнительного дохода.

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Женщина с семилетней дочерью Мейбел временно переселяется в старый караван на ферме родителей в северном Корнуолле. Несмотря на то, что друзья считают ее решение странным, мама в интервью The Sun утверждает, что готова отказаться от комфорта ради возможности сократить рабочие часы и проводить больше времени с ребенком.

Дом сдает туристам

Дом расположен недалеко от моря, в 10 минутах езды от замка Керхейс и в 20 минутах езды от гавани Мевагисси. Хотя это не самая престижная туристическая часть Корнуолла, но локация привлекает отдыхающих доступными ценами.

Владелица сотрудничает с подругой, которая также имеет несколько коттеджей поблизости и часто направляет туристов к ней, когда заканчиваются свободные номера. За услуги посредничества та берет 10% комиссии, что составляет около 200 фунтов в неделю.

Мама с дочкой живут в старом караване Фото: Rebecca Tidy

Подготовка дома к сдаче требует значительных усилий. Хозяйка тратит около 1000 фунтов на ремонт: красит стены, меняет душ, высаживает цветы в клумбах.

Живет в старом сарае

"Сарай", где живет сама британка, обустроен базовыми удобствами: электричеством, чайником, микроволновой печью, холодильником и плитой. Туалет и раковина находятся в хозяйственной постройке. Для создания хорошей атмосферы мама с дочерью берут с собой гирлянды, надувной бассейн и место для разведения костра.

Мама с дочкой переселились в старый караван Фото: Rebecca Tidy

Каждую субботу женщина возвращается в дом для уборки, стирки белья и решения технических вопросов. Кстати, в прошлом году благодаря этому дополнительному доходу она смогла погасить часть ипотеки.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дом с акулой на крыше в Оксфорде теперь доступен для долгосрочной аренды. Его можно снять за 4000 фунтов стерлингов в месяц (примерно 207 тысяч гривен), и эта сумма уже включает коммунальные платежи. Ранее местные власти запретили использовать его как жилье для краткосрочной аренды.

Также мы рассказывали, как один из потенциальных арендаторов, осмотрев помещение, был ошеломлен.

Кроме того, женщина показала, что осталось от ее жилья после сдачи в аренду.