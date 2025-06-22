Женщина сдает свой дом в аренду и зарабатывает $13 тысяч, а сама переселилась в сарай (фото)
Британка в течение шести летних недель сдает туристам свой дом на полуострове Розленд в Корнуолле (Великобритания), получая за это более 13 тысяч долларов дополнительного дохода.
Женщина с семилетней дочерью Мейбел временно переселяется в старый караван на ферме родителей в северном Корнуолле. Несмотря на то, что друзья считают ее решение странным, мама в интервью The Sun утверждает, что готова отказаться от комфорта ради возможности сократить рабочие часы и проводить больше времени с ребенком.
Дом сдает туристам
Дом расположен недалеко от моря, в 10 минутах езды от замка Керхейс и в 20 минутах езды от гавани Мевагисси. Хотя это не самая престижная туристическая часть Корнуолла, но локация привлекает отдыхающих доступными ценами.
Владелица сотрудничает с подругой, которая также имеет несколько коттеджей поблизости и часто направляет туристов к ней, когда заканчиваются свободные номера. За услуги посредничества та берет 10% комиссии, что составляет около 200 фунтов в неделю.
Подготовка дома к сдаче требует значительных усилий. Хозяйка тратит около 1000 фунтов на ремонт: красит стены, меняет душ, высаживает цветы в клумбах.
Живет в старом сарае
"Сарай", где живет сама британка, обустроен базовыми удобствами: электричеством, чайником, микроволновой печью, холодильником и плитой. Туалет и раковина находятся в хозяйственной постройке. Для создания хорошей атмосферы мама с дочерью берут с собой гирлянды, надувной бассейн и место для разведения костра.
Каждую субботу женщина возвращается в дом для уборки, стирки белья и решения технических вопросов. Кстати, в прошлом году благодаря этому дополнительному доходу она смогла погасить часть ипотеки.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Дом с акулой на крыше в Оксфорде теперь доступен для долгосрочной аренды. Его можно снять за 4000 фунтов стерлингов в месяц (примерно 207 тысяч гривен), и эта сумма уже включает коммунальные платежи. Ранее местные власти запретили использовать его как жилье для краткосрочной аренды.
- Также мы рассказывали, как один из потенциальных арендаторов, осмотрев помещение, был ошеломлен.
Кроме того, женщина показала, что осталось от ее жилья после сдачи в аренду.