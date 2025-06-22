Жінка здає свій будинок в оренду й заробляє $13 тисяч, а сама переселилась у сарай (фото)

Британка протягом шести літніх тижнів здає туристам свій будинок на півострові Розленд у Корнуоллі (Велика Британія), отримуючи за це понад 13 тисяч доларів додаткового доходу.

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Жінка з семирічною дочкою Мейбел тимчасово переселяється в старий караван на фермі батьків у північному Корнуоллі. Попри те, що друзі вважають її рішення дивним, мама в інтерв'ю The Sun стверджує, що готова відмовитися від комфорту заради можливості скоротити робочі години та проводити більше часу з дитиною.

Будинок здає туристам

Будинок розташований неподалік від моря, за 10 хвилин їзди від замку Керхейс та за 20 хвилин до гавані Мевагіссі. Хоча це не найпрестижніша туристична частина Корнуолла, але локація приваблює відпочивальників доступними цінами.

Власниця співпрацює з подругою, яка також має кілька котеджів поблизу й часто направляє туристів до неї, коли закінчуються вільні номери. За послуги посередництва та бере 10% комісії, що становить близько 200 фунтів на тиждень.

Мама з донькою живуть в старому каравані Фото: Rebecca Tidy

Підготовка будинку до здачі вимагає значних зусиль. Господиня витрачає близько 1000 фунтів на ремонт: фарбує стіни, міняє душ, висаджує квіти у клумбах.

Живе у старому сараї

"Сарай", де живе сама британка, облаштований базовими зручностями: електрикою, чайником, мікрохвильовою піччю, холодильником та плитою. Туалет та раковина знаходяться в господарській будівлі. Для створення гарної атмосфери мама з дочкою беруть з собою гірлянди, надувний басейн та місце для розведення багаття.

Мама з донькою переселились у старий караван Фото: Rebecca Tidy

Щосуботи жінка повертається до будинку для прибирання, прання білизни та розв'язання технічних питань. До речі, торік завдяки цьому додатковому доходу вона змогла погасити частину іпотеки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Будинок з акулою на даху в Оксфорді тепер доступний для довгострокової оренди. Його можна зняти за 4000 фунтів стерлінгів на місяць (приблизно 207 тисяч гривень), і ця сума вже включає комунальні платежі. Раніше місцева влада заборонила використовувати його як житло для короткострокової оренди.

Також ми розказували, як один із потенційних орендарів, оглянувши помешкання, був приголомшений.

Крім того, жінка показала, що залишилось від її житла після здачі в оренду.