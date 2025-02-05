"Ви жартуєте": чоловік прийшов на огляд квартири для оренди й впав у відчай (фото)

Експерт з нерухомості Енді Сентілус дав поради, як орендарям краще вчиняти в подібних ситуаціях, аби уникнути проблем у майбутньому.

Related video

Орендар прийшов на огляд квартири й опісля довго не міг заспокоїтися. В одній з кімнат нового помешкання чоловік побачив на паркеті білі обриси людського тіла, як це часто роблять правоохоронці на місці вбивства. Детальніше про цей випадок він розповів на одному з тематичних форумів на Reddit, викликавши широку дискусію серед користувачів платформи.

Оренда житла

На опублікованих фотографіях видно ледь помітний контур в формі людського тіла, зроблений за допомогою стрічки або спрею. Хтось, очевидно, намагалися стерти сліди, але залишив після себе видиму пляму.

"Побачив дивні сліди після переїзду в нову квартиру… Могли б переробити підлогу. Просто відшліфувати та покрити новим лаком для дерева", — написав автор історії.

На опублікованих фотографіях видно ледь помітний контур в формі людського тіла Фото: Reddit

Експерт з нерухомості Енді Сентілус, який має понад 10-річний досвід роботи у Південній Флориді (США), дав поради, як орендарям краще вчиняти у подібних ситуаціях.

Фіксація недоліків

"Рекомендую спочатку задокументувати проблему, тобто сфотографувавши чіткі позначки на паркетній підлозі. Потім необхідно у письмовій формі повідомити про плями орендодавця або менеджера з управління нерухомістю, щоб був запис про те, хто і коли це зробив", — зазначив Сентілус в інтерв'ю журналу Newsweek.

Чоловік злякався, коли побачив цей силует Фото: Reddit

Фахівець також дав кілька практичних порад з прибирання, як позбутися плям на паркетній підлозі.

"Щоб видалити сліди від скотчу, орендар може використовувати м'який очищувач, наприклад, оцет, змішаний з водою, або спеціалізований засіб для миття паркету", — сказав він.

Реакція мережі

Користувачі мережі у розділі коментарів почали висувати свої припущення, інколи доволі нестандартні.

"Можливо, це декор на Гелловін";

"Ні, то не з реального місця злочину";

"Б’юсь об заклад, що це бешкетують діти. Вони обожнюють такі провокації";

"Тепер ви можете попросити про знижку";

"Обов’язково скажіть орендодавцю, що ви це бачили";

"Ви жартуєте? Біжіть звідти негайно!".

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.