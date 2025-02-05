"Вы шутите": мужчина пришел на осмотр квартиры для аренды и отчаялся (фото)

Эксперт по недвижимости Энди Сентилус дал советы, как арендаторам лучше поступать в подобных ситуациях, чтобы избежать проблем в будущем.

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Арендатор пришел на осмотр квартиры и после этого долго не мог успокоиться. В одной из комнат нового помещения мужчина увидел на паркете белые очертания человеческого тела, как это часто делают правоохранители на месте убийства. Подробнее об этом случае он рассказал на одном из тематических форумов на Reddit, вызвав широкую дискуссию среди пользователей платформы.

Аренда жилья

На опубликованных фотографиях видно едва заметный контур в форме человеческого тела, сделанный с помощью ленты или спрея. Кто-то, очевидно, пытались стереть следы, но оставил после себя видимое пятно.

"Увидел странные следы после переезда в новую квартиру... Могли бы переделать пол. Просто отшлифовать и покрыть новым лаком для дерева", — написал автор истории.

На опубликованных фотографиях видно едва заметный контур в форме человеческого тела Фото: Reddit

Эксперт по недвижимости Энди Сентилус, который имеет 10-летний опыт работы в Южной Флориде (США), дал советы, как арендаторам лучше поступать в подобных ситуациях.

Фиксация недостатков

"Рекомендую сначала задокументировать проблему, то есть сфотографировав четкие отметки на паркетном полу. Затем необходимо в письменной форме уведомить о пятнах арендодателя или менеджера по управлению недвижимостью, чтобы была запись о том, кто и когда это сделал", — отметил Сентилус в интервью журналу Newsweek.

Мужчина испугался, когда увидел этот силуэт Фото: Reddit

Специалист также дал несколько практических советов по уборке, как избавиться от пятен на паркетном полу.

"Чтобы удалить следы от скотча, арендатор может использовать мягкий очиститель, например, уксус, смешанный с водой, или специализированное средство для мытья паркета", — сказал он.

Реакция сети

Пользователи сети в разделе комментариев начали выдвигать свои предположения, иногда довольно нестандартные.

"Возможно, это декор на Хэллоуин";

"Нет, это не с реального места преступления";

"Держу пари, что это дебоширят дети. Они обожают такие провокации";

"Теперь вы можете попросить о скидке";

"Обязательно скажите арендодателю, что вы это видели";

"Вы шутите? Бегите оттуда немедленно!".

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.