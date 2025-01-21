"Это просто тихий ужас": мужчина показал, что арендатор сделал с его квартирой за 2 года (фото)

Владелец квартиры уверяет, что арендатор запретил ему проверять состояние квартиры в течение всего времени, пока он там жил. Когда хозяин наконец получил доступ, то едва смог открыть дверь.

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36-летний Ян Прингл из Девона (Великобритания), который сдавал свою однокомнатную квартиру в аренду, теперь сомневается, хочет ли оставаться в этом бизнесе. Недавно хозяин показал, что за два года последний жилец сделал с его жильем. Среди прочего владелец увидел в квартире кучи мусора, бутылки из-под мочи и пакеты с фекалиями. Об этом пишет издание Daily Star.

Ян уверяет, что арендатор запретил ему проверять состояние квартиры в течение всего времени, пока он там жил. Когда хозяин наконец получил доступ, то едва смог открыть дверь.

"Как только дверь открылась, я почувствовал себя в тропическом лесу, потому что там было очень влажно. Не могу словами описать запах. Это не похоже ни на что, что я когда-либо чувствовал раньше. Там валялось несколько сотен бутылочек с мочой и мешков с фекалиями. Пришлось собирать мусор в маске и перчатках", — вспоминает британец.

Квартира после арендатора Фото: TikTok

По его словам, в спальню и ванную комнату невозможно было добраться. Туалет также был заблокирован. "Там были коробки из-под еды, яичная скорлупа, пустые жестяные банки. Хлам, собранный за два года", — отмечает Прингл.

На диване было одно свободное место, на котором, как догадывается Ян, целыми днями спал и сидел его горе-арендатор.

"За окном красивый сад, но окна и шторы квартиры никогда не открывались. Я не знаю, как кто-то может так жить. Это просто тихий ужас, неужели нет никого, кто бы позаботился об этом человеке", — добавляет владелец, который купил эту квартиру в 2017 году и не имел никаких проблем с тремя предыдущими жильцами.

Яну пришлось нанимать компанию, которая занимается уборкой, чтобы убрать квартиру перед тем, как снова сдать ее в аренду. По его словам, с предыдущим клиентом он заключил контракт аренды без меблировки на шесть месяцев и получал ежемесячную плату в размере 575 фунтов стерлингов (около 30 тыс. грн).

Квартира после арендатора Фото: TikTok

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.