"Це просто тихий жах": чоловік показав, що орендар зробив з його квартирою за 2 роки (фото)

Власник помешкання запевняє, що орендар заборонив йому перевіряти стан квартири протягом всього часу, поки він там жив. Коли господар нарешті отримав доступ, то ледве зміг відчинити двері.

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36-річний Ян Прінгл з Девону (Велика Британія), який здавав свою однокімнатну квартиру в оренду, тепер сумнівається, чи хоче залишатися в цьому бізнесі. Нещодавно господар показав, що за два роки останній мешканець зробив з його помешканням. Серед іншого власник побачив у квартирі купи сміття, пляшки з-під сечі та пакети з фекаліями. Про це пише видання Daily Star.

Ян запевняє, що орендар заборонив йому перевіряти стан квартири протягом всього часу, поки він там жив. Коли господар нарешті отримав доступ, то ледве зміг відчинити двері.

"Щойно двері відчинилися, я відчув себе у тропічному лісі, тому що там було дуже волого. Не можу словами описати запах. Це не схоже ні на що, що я коли-небудь відчував раніше. Там валялось кілька сотень пляшечок з сечею і мішків з фекаліями. Довелося збирати сміття в масці та рукавичках", — згадує британець.

Квартира після орендаря Фото: TikTok

За його словами, до спальні та ванної кімнати неможливо було дістатися. Туалет також був заблокований. "Там були коробки з-під їжі, яєчна шкаралупа, порожні бляшанки. Мотлох, назбираний за два роки", — зазначає Прінгл.

На дивані було одне вільне місце, на якому, як здогадується Ян, цілими днями спав і сидів його горе-орендар.

"За вікном гарний сад, але вікна і штори квартири ніколи не відчинялися. Я не знаю, як хтось може так жити. Це просто тихий жах, невже немає нікого, хто б попіклувався про цього чоловіка", — додає власник, який купив цю квартиру в 2017 році й не мав жодних проблем з трьома попередніми мешканцями.

Яну довелося наймати компанію, яка займається прибиранням, щоб прибрати квартиру перед тим, як знову здати її в оренду. За його словами, з попереднім клієнтом він уклав контракт оренди без умеблювання на шість місяців й отримував щомісячну плату в розмірі 575 фунтів стерлінгів (близько 30 тис. грн).

Квартира після орендаря Фото: TikTok

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.