Власник будинку з акулою на даху здає житло в оренду за 207 тисяч гривень (фото)

До послуг мешканців чотири спальні та ванні кімнати, сучасна кухня, пральня, супутникове телебачення, швидкісний Wi-Fi та окреме місце для стоянки.

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Будинок з акулою на даху, що розташований в Оксфорді, з 5 березня доступний для довгострокової оренди за 4000 фунтів стерлінгів (близько 207 тис. грн) на місяць з урахуванням комунальних платежів. Раніше місцева рада заборонила використовувати помешкання для тимчасового відпочинку. Про це пише видання Daily Star.

Будинок з акулою

Повністю мебльований будинок з чотирма спальнями та ванними кімнатами розташований на вулиці New High Street в Оксфорді (Велика Британія). До послуг мешканців сучасна кухня, пральня, супутникове телебачення, швидкісний Wi-Fi та місце для стоянки.

Скульптуру акули на даху у 1986 році встановив місцевий телеведучий Білл Гейн Фото: Tom Wren

Скульптуру 25-футової акули на даху у 1986 році встановив місцевий телеведучий Білл Гейн, який тісно співпрацював зі скульптором Джоном Баклі. Попри те, що спочатку проєкт реалізували без дозволу на будівництво, він став символом публічного мистецтва та творчого самовираження.

Протягом останніх п'яти років син Білла, Магнус Хансон-Хайн, здавав будинок на Airbnb. Однак на початку цього року міська рада залишила в силі своє рішення про заборону короткострокової оренди, посилаючись на житлові проблеми.

Заборона оренди

"Це ніяк не допоможе людям, які шукають житло. Вони пограбували людей, які прагнуть на власні очі побачити цю частину історії Оксфорда. Мій заклик такий: "Приїжджайте, поки ще можете", — прокоментував рішення міської ради Магнус.

Втім, чиновники стоять на своєму, вказуючи на житлову кризу в місті, яке вважається одним з найменш доступних для проживання у всій Великій Британії.

"В Оксфорді майже 3500 домогосподарств стоять у черзі на отримання соціального житла. Нам потрібні ці будинки для заселення людей, а не для відпочинку", — заявила Лінда Сміт, член кабінету міністрів з житлових питань.

Будинок з акулою на даху — одна з найхимерніших пам'яток Оксфорда Фото: Tom Wren

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.