Владелец дома с акулой на крыше сдает жилье в аренду за 207 тысяч гривен (фото)

К услугам жильцов четыре спальни и ванные комнаты, современная кухня, прачечная, спутниковое телевидение, скоростной Wi-Fi и отдельное место для стоянки.

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Дом с акулой на крыше, расположенный в Оксфорде, с 5 марта доступен для долгосрочной аренды за 4000 фунтов стерлингов (около 207 тыс. грн) в месяц с учетом коммунальных платежей. Ранее местный совет запретил использовать помещение для временного отдыха. Об этом пишет издание Daily Star.

Дом с акулой

Полностью меблированный дом с четырьмя спальнями и ванными комнатами расположен на улице New High Street в Оксфорде (Великобритания). К услугам жильцов современная кухня, прачечная, спутниковое телевидение, скоростной Wi-Fi и место для стоянки.

Скульптуру акулы на крыше в 1986 году установил местный телеведущий Билл Гейн Фото: Tom Wren

Скульптуру 25-футовой акулы на крыше в 1986 году установил местный телеведущий Билл Гейн, который тесно сотрудничал со скульптором Джоном Бакли. Несмотря на то, что изначально проект реализовали без разрешения на строительство, он стал символом публичного искусства и творческого самовыражения.

В течение последних пяти лет сын Билла, Магнус Хансон-Хайн, сдавал дом на Airbnb. Однако в начале этого года городской совет оставил в силе свое решение о запрете краткосрочной аренды, ссылаясь на жилищные проблемы.

Запрет аренды

"Это никак не поможет людям, которые ищут жилье. Они ограбили людей, которые стремятся воочию увидеть эту часть истории Оксфорда. Мой призыв таков: "Приезжайте, пока еще можете", — прокомментировал решение городского совета Магнус.

Впрочем, чиновники стоят на своем, указывая на жилищный кризис в городе, который считается одним из наименее доступных для проживания во всей Великобритании.

"В Оксфорде почти 3500 домохозяйств стоят в очереди на получение социального жилья. Нам нужны эти дома для заселения людей, а не для отдыха", — заявила Линда Смит, член кабинета министров по жилищным вопросам.

Дом с акулой на крыше — одна из самых причудливых достопримечательностей Оксфорда Фото: Tom Wren

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.