"Це знущання": жінка показала, що залишилось від її житла після здачі в оренду (фото)

49-річна Галина Мандерс, власниця нерухомості в британському Болтоні, продемонструвала, що сталося з помешканням, яке вона здавала в оренду. За словами господині, там потрібно робити ремонт вартістю 30 тисяч фунтів стерлінгів (1,6 млн грн).

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Фотографії, на яких можна побачити неймовірний безлад у будинку, опублікував британський таблоїд Daily Star.

Галина, яка працює бухгалтером, стверджує, що її житло з трьома спальнями перетворилося на справжнє звалище зі щурами, з купами сміття висотою до колін та стінами, покритими пліснявою.

"Запах був нестерпний — нам доводилося носити маски, щоб залишатися там довше п'яти хвилин. Скрізь розкидане сміття, на стінах пліснява, все розбито. Навіть не можемо піднятися нагору, бо там стільки сміття", — розповідає власниця.

Власниціпомешканнядоводилось носити маски Фото: Lee Mclean

Пані Мандерс придбала цей будинок у 2012 році й інвестувала значні кошти в його ремонт, встановивши нову кухню, ванну кімнату та оновивши спальні. Жінка вирішила здавати нерухомість в оренду, щоб отримати додатковий дохід до своєї основної роботи.

Кошмарні орендарі

До 2022 року в будинку проживали двоє різних орендарів, які, за словами хазяйки, створювали мінімальні проблеми. Однак третій орендар, якого вона прийняла у 2022 році, став для неї фатальною помилкою.

Жінка вирішила здавати нерухомість в оренду, щоб отримати додатковий дохід до своєї основної роботи Фото: Lee Mclean

"Це найгірше рішення, яке я прийняла у своєму житті. Люди, які це зробили, не поважають ні мене, ні себе. Це просто знущання. У мене немає заощаджень, щоб дозволити собі такий ремонт", — зізнається Галина.

Складний процес виселення

У січні 2024 року власниця ініціювала судовий процес щодо виселення орендарів, які відмовилися навести в будинку порядок. Коли Мандерс дала мешканцям тиждень на виселення, ті почали проявляти агресію.

Мандерс ініціювала судовий процес щодо виселення орендарів Фото: Lee Mclean

"Мені довелося заблокувати орендаря у WhatsApp, оскільки кожне повідомлення, яке я надсилала, викликало тремтіння рук", — розповідає засмучена жінка.

Розслідування поліції

Наразі поліція Великого Манчестера проводить розслідування інциденту, щоб з'ясувати всі деталі. Галина Мандерс звернулася до місцевого депутата з проханням посприяти внесенню змін до законодавства, які б спростили процес виселення орендарів, що порушують умови договору.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що будинок з акулою на даху в Оксфорді тепер доступний для довгострокової оренди. З 5 березня його можна зняти за 4000 фунтів стерлінгів на місяць (приблизно 207 тисяч гривень), і ця сума вже включає комунальні платежі. Раніше місцева влада заборонила використовувати його як житло для короткострокової оренди.

Також ми розказували, як один із потенційних орендарів, оглянувши помешкання, був приголомшений. В одній із кімнат він помітив на паркеті білі контури людського тіла — такі, які зазвичай залишають поліцейські на місці злочину. Враженнями він поділився на тематичному форумі Reddit, що викликало бурхливе обговорення серед користувачів.