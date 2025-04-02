"Это издевательство": женщина показала, что осталось от ее жилья после сдачи в аренду (фото)

49-летняя Галина Мандерс, владелица недвижимости в британском Болтоне, продемонстрировала, что произошло с помещением, которое она сдавала в аренду. По словам хозяйки, там нужно делать ремонт стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов (1,6 млн грн).

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Фотографии, на которых можно увидеть невероятный беспорядок в доме, опубликовал британский таблоид Daily Star.

Галина, которая работает бухгалтером, утверждает, что ее жилье с тремя спальнями превратилось в настоящую свалку с крысами, с кучами мусора высотой до колен и стенами, покрытыми плесенью.

"Запах был невыносимый — нам приходилось носить маски, чтобы оставаться там дольше пяти минут. Везде разбросанный мусор, на стенах плесень, все разбито. Даже не можем подняться наверх, потому что там столько мусора", — рассказывает владелица.

Владелице квартиры приходилось носить маски Фото: Lee Mclean

Госпожа Мандерс приобрела этот дом в 2012 году и инвестировала значительные средства в его ремонт, установив новую кухню, ванную комнату и обновив спальни. Женщина решила сдавать недвижимость в аренду, чтобы получить дополнительный доход к своей основной работе.

Кошмарные арендаторы

До 2022 года в доме проживали двое разных арендаторов, которые, по словам хозяйки, создавали минимальные проблемы. Однако третий арендатор, которого она приняла в 2022 году, стал для нее роковой ошибкой.

Женщина решила сдавать недвижимость в аренду, чтобы получить дополнительный доход к своей основной работе Фото: Lee Mclean

"Это худшее решение, которое я приняла в своей жизни. Люди, которые это сделали, не уважают ни меня, ни себя. Это просто издевательство. У меня нет сбережений, чтобы позволить себе такой ремонт", — признается Галина.

Сложный процесс выселения

В январе 2024 года владелица инициировала судебный процесс по выселению арендаторов, которые отказались навести в доме порядок. Когда Мандерс дала жильцам неделю на выселение, те начали проявлять агрессию.

Мандерс инициировала судебный процесс по выселению арендаторов Фото: Lee Mclean

"Мне пришлось заблокировать арендатора в WhatsApp, поскольку каждое сообщение, которое я отправляла, вызывало дрожь рук", — рассказывает расстроенная женщина.

Расследование полиции

Сейчас полиция Большого Манчестера проводит расследование инцидента, чтобы выяснить все детали. Галина Мандерс обратилась к местному депутату с просьбой посодействовать внесению изменений в законодательство, которые бы упростили процесс выселения арендаторов, нарушающих условия договора.

Напомним, ранее Фокус писал, что дом с акулой на крыше в Оксфорде теперь доступен для долгосрочной аренды. С 5 марта его можно снять за 4000 фунтов стерлингов в месяц (примерно 207 тысяч гривен), и эта сумма уже включает коммунальные платежи. Ранее местные власти запретили использовать его как жилье для краткосрочной аренды.

Также мы рассказывали, как один из потенциальных арендаторов, осмотрев помещение, был ошеломлен. В одной из комнат он заметил на паркете белые контуры человеческого тела — такие, которые обычно оставляют полицейские на месте преступления. Впечатлениями он поделился на тематическом форуме Reddit, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей.