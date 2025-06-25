Українка купила хату в селі за $5 тисяч — "з водою і світлом": чому з неї сміються

Молода матір провела екскурсію по своєму новому помешканню десь у сільській місцевості. За її словами, на території також є напіврозвалений погріб, гараж та "сіновал".

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Жінка зареєструвала сторінку в TikTok, щоб розповідати про всі етапи ремонту та трансформації власної оселі. Ледь не кожне її відео збирає десятки тисяч переглядів, а одне з останніх уже перевалило за мільйон.

"5 тисяч доларів — і ви маєте такий будинок", — каже у кадрі молода жінка, вказуючи на своє житло зі старим дахом, облупленими фасадами та старими вікнами на веранді.

Хотіли жити в селі

За словами українки, після одруження вони з чоловіком хотіли жити в селі, але без батьків. "Відправилися на пошуки, їздили-їздили і приїхали. На території є погріб, щось типу гаража […], сіновал — зовсім не потрібна будівля, але стоїть. Загалом ми у процесі ремонту", — іронічно розповідає господиня.

В іншому ролику вона відреагувала на коментар глядачки Маргарити, яка в’їдливо поцікавилась, чи їм "не соромно таке жахіття показувати на всю Україну".

"Та не соромно мені, бо це моя хата. На мене записана, моя власна хата. У нас вода проведена, вікна пластикові, світло є, ну що я буду соромитися? Так, ми не знімаємо квартиру в місті, як більшість, або не живемо з батьками. Але маємо що маємо. Чому соромитися? От я не розумію", — відповіла авторка відео, тримаючи на руках малюка.

Що пишуть люди?

"Своя хата — це вже ніфіга собі успішний успіх, тут не просто показувати, тут пишатися треба", — написала одна з учасниць обговорення, зібравши понад дві тисячі вподобайок;

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Як нема грошей чи ремонту, то не біда — можна ремонт зробити, а от як в людей нема в голові, то і за гроші не купиш", — написав з орфографічними та пунктуаційними помилками чоловік, підписаний як "Олежик";

"Молодець, а то надоїли вже всі зі своїм успішним успіхом, які народилися з золотою ложкою в роті й ще хочуть вчити когось жити", — додала наступна глядачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

38-річний Вадим разом із дружиною Тетяною та трьома дітьми вирішили залишити орендовану квартиру в Чернівцях і переїхати до селища Берегомет, розташованого за 60 кілометрів від міста. Там подружжя придбало стару, столітню садибу з трьома кімнатами та взялося за її реставрацію й модернізацію. Як змінилось їхнє життя після переїзду і що з цього вийшло — пара поділилася у розмові з Фокусом.

Крім того, британка протягом шести літніх тижнів здає туристам свій будинок на півострові Розленд у Корнуоллі (Велика Британія), отримуючи за це понад 13 тисяч доларів додаткового доходу.

Інша жінка показала, що залишилось від її житла після здачі в оренду.