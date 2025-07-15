Киевлянин сдает в аренду квартиру возле метро: почему над ним уже неделю все смеются (фото)

Киевлянин, который занимается покупкой и продажей недвижимости в столице, предложил всем желающим взять в аренду его квартиру недалеко от центра. Однако реакция потенциальных клиентов оказалась совсем не такой, как он ожидал.

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Дмитрий провел экскурсию двухкомнатной квартирой по улице Сечевых Стрельцов недалеко от станции метро "Лукьяновская", показав в своем TikTok комнаты, мебель, а также вид из окна. Однако, узнав местоположение этой квартиры, люди начали иронизировать. В чем причина, — узнавал Фокус.

Осмотр "шахедной" квартиры

"Давайте я вам покажу саму квартиру. Вот мы заходим — это первая комната. Телевизор, тумба, диван, кондиционер. Проходим во вторую комнату. Здесь кровать, большой шкаф, еще одна кровать. Квартира идеально подходит для семьи с двумя детьми. Проходим дальше. Здесь у нас санузел. Есть бойлер, все в плитке, очень красиво. Смотрите, какое замечательное сердце (зеркало в форме сердца — Ред.). Пойдем дальше. На кухне стол, вот такая стиральная машина, плита, холодильник. Еще в коридоре есть шкаф", — рассказывает мужчина в кадре.

В квартире есть две комнаты, общая площадь — 45 кв.м. Фото: TikTok В квартире есть две комнаты, общая площадь — 45 кв.м. Фото: TikTok

По его словам, общая площадь квартиры составляет 45 квадратных метров.

Санузел в квартире, которую сдает в аренду Дмитрий Фото: TikTok

"Кого заинтересовал этот вариант, пишите. Я вам расскажу о цене и организую просмотр. Всем па-па", — подытожил Дмитрий в конце записи.

Самое интересное началось в комментариях

Киевляне начали шутить, когда увидели, что за окном в соседних домах после нескольких подряд попаданий российских ракет и шахедов выбиты окна, повреждена крыша и фасад.

"В этой квартире и УБД получить можно", — написал один из участников обсуждения;

"Возле станции метро "Шахедовская", — подколол автора видео следующий пользователь;

Его мнение поддерживает другой юзер: "Владелец сам живет в метро, а квартиру решил сдать";

Киевляне начали шутить, когда увидели вид из окна Фото: TikTok Киевляне начали шутить, когда увидели вид из окна Фото: TikTok

"Если здесь еще есть люди, которые хотят переехать в Киев, и ищут жилье. Ни в коем случае не снимайте Лукьяновку, Соломенский и Оболонь (я сама отсюда). Потому что летает здесь все, что только хочешь", — посоветовала одна зрительница;

"Окна на шахедную сторону выходят или на баллистическую?" — иронизирует еще один зритель.

Женщина, которую зовут Ярослава, узнала, сколько стоит аренда такой квартиры. Выяснилось, что 17 тысяч гривен.

"17 тысяч за дом напротив завода (завод "Артема", где когда-то производили авиационные управляемые ракеты — Ред.) — это, конечно, смело", — прокомментировала она.

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Родители вынуждены платить $5000 ежемесячно, чтобы их 27-летняя дочь не ночевала на улице. Чтобы иметь такую возможность, они отказались от отпусков и отложили выход на пенсию.

Кроме того, украинская журналистка и интервьюерша Эмма Антонюк показала свою квартиру, которая находится в самом центре Киева.

Также мы рассказывали об украинке, которая купила хату в селе за $5 тысяч — "с водой и светом", но все над ней смеются. Женщина зарегистрировала страницу в TikTok, чтобы рассказывать обо всех этапах ремонта и трансформации собственного дома.