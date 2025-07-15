Киянин здає в оренду квартиру біля метро: чому з нього вже тиждень усі сміються (фото)

Киянин, який займається купівлею та продажем нерухомості у столиці, запропонував всім охочим взяти в оренду його квартиру неподалік центру. Однак реакція потенційних клієнтів виявилась зовсім не такою, як він очікував.

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Дмитро зробив екскурсію двокімнатним помешканням по вулиці Січових Стрільців неподалік станції метро "Лук’янівська", показавши у своєму TikTok кімнати, меблі, а також вид з вікна. Однак, дізнавшись місце розташування цієї квартири, люди почали іронізувати. У чому причина, — дізнавався Фокус.

Огляд "шахедної" квартири

"Давайте я вам покажу саму квартиру. Ось ми заходимо — це перша кімната. Телевізор, тумба, диван, кондиціонер. Проходимо в другу кімнату. Тут ліжко, велика шафа, ще одне ліжко. Квартира ідеально підходить для сім’ї з двома дітьми. Проходимо далі. Тут у нас санвузол. Є бойлер, все у плитці, дуже гарно. Дивіться, яке чудове серце (дзеркало у формі серця — Ред.). Ходімо далі. На кухні стіл, ось така пральна машина, плита, холодильник. Ще у коридорі є шафа", — розповідає чоловік у кадрі.

У квартирі є дві кімнати, загальна площа — 45 кв.м. Фото: TikTok У квартирі є дві кімнати, загальна площа — 45 кв.м. Фото: TikTok

За його словами, загальна площа квартири складає 45 квадратних метрів.

Санвузол у квартирі, яку здає в оренду Дмитро Фото: TikTok

"Кого зацікавив цей варіант, пишіть. Я вам розкажу про ціну та організує перегляд. Усім па-па", — підсумував Дмитро вкінці запису.

Найцікавіше почалось у коментарях

Кияни почали жартувати, коли побачили, що за вікном у сусідніх будинках після кількох поспіль влучань російських ракет та шахедів вибиті вікна, пошкоджений дах та фасад.

"В цій квартирі і УБД отримати можна", — написав один з учасників обговорення;

"Біля станції метро "Шахедівська", — підколов автора відео наступний користувач;

Його думку підтримує інший юзер: "Власник сам живе в метро, а квартиру вирішив здати";

Кияни почали жартувати, коли побачили краєвид за вікном Фото: TikTok Кияни почали жартувати, коли побачили краєвид за вікном Фото: TikTok

"Якщо тут ще є люди, які хочуть переїхати у Київ, та шукають житло. Ні в якому разі не знімайте Лук'янівку, Солом’янський та Оболонь (я сама звідси). Бо літає тут все, що тільки хочеш", — порадила одна глядачка;

"Вікна на шахедну сторону виходять чи на балістичну?" — іронізує ще один глядач.

Жінка, яку звуть Ярослава, дізналась, скільки коштує оренда такої квартири. З’ясувалося, що 17 тисяч гривень.

"17 тисяч за хату навпроти заводу (завод "Артема", де колись виробляли авіаційні керовані ракети — Ред.) — це, звісно, сміливо", — прокоментувала вона.

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Батьки змушені платити $5000 щомісяця, аби їхня 27-річна дочка не ночувала на вулиці. Аби мати таку можливість, вони відмовилися від відпусток і відклали вихід на пенсію.

Крім того, українська журналістка та інтервʼюерка Емма Антонюк показала свою квартиру, яка розташована в самому центрі Києва.

Також ми розповідали про українку, яка купила хату в селі за $5 тисяч — "з водою і світлом", але всі з неї сміються. Жінка зареєструвала сторінку в TikTok, щоб розповідати про всі етапи ремонту та трансформації власної оселі.