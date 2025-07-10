Прибирає хатня робітниця: Емма Антонюк провела екскурсію своєю орендованою квартирою (фото)

Українська журналістка та інтервʼюерка Емма Антонюк показала свою квартиру, яка розташована в самому центрі Києва. Втім, ціну за оренду вона розкривати не стала.

Related video

"Тому що я хороша донька. Я бережу серце своєї матері. Якщо вона дізнається цю суму, я не впевнена, що це добре відобразиться на її емоційному стані. В мене дуже ощадливі батьки. Ця квартира дуже дорога. Вона дорога навіть для мене в моєму розумінні. Але я все життя провела в гуртожитках, по родичах", — зізналася Емма в проєкті "По хатах".

Емма Антонюк показала свою квартиру

Журналістка та письменниця живе на Золотих Воротах. Ба більше, в Антонюк є хатня робітниця, яка приходить кожного тижня прибирати, адже Емма не любить цим займатися.

"За час, поки вона допомагає мені по господарству, я можу працювати", — каже блогерка.

Емма Антонюк показала свою квартиру Фото: Скрін відео

Зокрема, Емма Антонюк розповіла, що задумувалася про те, щоб стати військовослужбовицею та навіть запитувала про це в полку NEMESIS.

"Вони мене справедливо не захотіли взяти. В мене проблеми з орієнтуванням. Я не відрізняю право від ліво", — зізналася журналістка.

Вона наголосила, що для жіночого ветеранського руху збирає мільйони.

Емма Антонюк показала свою квартиру Фото: Скріншот

"Я ефективніше зберу не мобілізована. Я би йшла, якби там, правда, потрібна якась моя сила. Може, колись долучусь до війська. А може, колись мобілізація буде обовʼязкова. І тоді мене вже ніхто не буде питати. І я буду дотримуватися закону моєї країни", — зазначила Емма.

Зокрема, Антонюк, якій наразі 35 років, цього року планує заморозити яйцеклітини, адже задумується про материнство, проте конкретно зараз до цього не готова.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях показала свою квартиру та розкрила подробиці особистого життя.

Емма Антонюк розповіла про інтервʼю з Христиною Соловій, під час якого співачка начебто була нетвереза.

Крім того, будинок акторки Ольги Сумської опинився в епіцентрі російського обстрілу столиці 10 липня.