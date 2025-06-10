"Хочу дітей": "Міс Україна Всесвіт" розповіла про стосунки з військовим (відео)

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях розкрила подробиці особистого життя, зізнавшись, що вже готова стати мамою.

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Анна наразі приховує персону свого обранця, який став ветераном до початку їхніх стосунків.

"Він військовий, тому ми поки не готові відкривати наші стосунки", — зізналася "Міс Україна Всесвіт".

Зокрема, модель розповіла, що чоловік заробляє менше за неї, проте має перспективи.

"Тому я спокійно ставлюся. З війною змінилося якесь ставлення. Ти відчуваєш безпеку з чоловіком, це на першому місці, коли ти живеш під час війни у своїй країні. Ми познайомилися, коли він став вже ветераном. Конкретно зараз він не на фронті", — зізналася Неплях.

Анна Неплях Фото: Анна Неплях/Instagram

Ба більше, модель розповіла, що вже готова стати матір'ю.

"Я вже хочу дітей, я це відчуваю. Мені як стукнуло 30, я вже по-іншому на других дітей дивлюся", — поділилась знаменитість.

Також Анна зізналася, що квартиру їй подарував колишній залицяльник. Вартість елітної нерухомості в Києві — близько 11 мільйонів грн.

Хто така Анна Неплях

Анна Неплях — українська модель, блогерка й художниця, яка здобула титул "Міс Україна Всесвіт-2021" і представляла Україну на конкурсі Miss Universe 2021 в Ізраїлі.

До цього брала участь у конкурсі "Міс Інтерконтиненталь" у 2017 році, у шоу "Холостяк‑10".

Наразі Анна активно подорожує та веде блог у соцмережах: в Instagram має понад 228 тисяч підписників.

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