"Хочу дітей": "Міс Україна Всесвіт" розповіла про стосунки з військовим (відео)
"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях розкрила подробиці особистого життя, зізнавшись, що вже готова стати мамою.
У проєкті "По хатах" модель розповіла про коханого-військового.
Анна наразі приховує персону свого обранця, який став ветераном до початку їхніх стосунків.
"Він військовий, тому ми поки не готові відкривати наші стосунки", — зізналася "Міс Україна Всесвіт".
Зокрема, модель розповіла, що чоловік заробляє менше за неї, проте має перспективи.
"Тому я спокійно ставлюся. З війною змінилося якесь ставлення. Ти відчуваєш безпеку з чоловіком, це на першому місці, коли ти живеш під час війни у своїй країні. Ми познайомилися, коли він став вже ветераном. Конкретно зараз він не на фронті", — зізналася Неплях.
Ба більше, модель розповіла, що вже готова стати матір'ю.
"Я вже хочу дітей, я це відчуваю. Мені як стукнуло 30, я вже по-іншому на других дітей дивлюся", — поділилась знаменитість.
Також Анна зізналася, що квартиру їй подарував колишній залицяльник. Вартість елітної нерухомості в Києві — близько 11 мільйонів грн.
Хто така Анна Неплях
Анна Неплях — українська модель, блогерка й художниця, яка здобула титул "Міс Україна Всесвіт-2021" і представляла Україну на конкурсі Miss Universe 2021 в Ізраїлі.
До цього брала участь у конкурсі "Міс Інтерконтиненталь" у 2017 році, у шоу "Холостяк‑10".
Наразі Анна активно подорожує та веде блог у соцмережах: в Instagram має понад 228 тисяч підписників.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Анна Неплях підкорила вершину Кіліманджаро на північному сході Танзанії.
- Анна Неплях повторила культовий образ принцеси Діани у светрі з овечками.
Крім того, уже відомо, хто представлятиме Україну на "Міс Всесвіт-2025". Переможницею конкурсу стала Софія Ткачук з Рівного.