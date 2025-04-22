"Міс Україна Всесвіт" подолала майже 6 кілометрів, щоб піднятись на Кіліманджаро (відео)

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" й учасниця шоу "Холостяк" Анна Неплях підкорила вершину Кіліманджаро на північному сході Танзанії. На висоті, з якої навіть хмари здаються нижчими, вона випила газованку й повалялась у снігу.

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Деталі пригоди Анна Неплях висвітлила на своїй Instagram-сторінці.

"Висота підборів — скасовується. Висота Кіліманджаро 5895 м — прийнята", — написала вона.

Фото Анни Неплях на Кіліманджаро

На опублікованих кадрах можна побачити гірський схід сонця та те, як з вершини виглядали хмари. На одному з відео пролунало, що група пройшла вже майже 6 кілометрів, і залишилося ще трохи. Туристи йшли ланцюжком, а під ногами хрустів білосніжний сніг, Неплях рухалась однією й перших. Піднявшись на Кіліманджаро, вони танцювали, лежали від втоми на снігу, плакали, знімали усе навкруги, навіть відкорковували й пили шампанське.

Фото Анни Неплях на Кіліманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram Фото Анни Неплях на Кіліманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Неплях розповіла, що через сильне знеболювальне відчувала власне тіло як "ватне", а кожен крок давався ніби з додатковою вагою у понад 100 кілограмів. Однак на світанку стало легше, коли вона побачила, який шлях вже подолала.

"Вночі я намагалася відволікати мозок від негативних думок і того, як мені погано — слухала медитації, глибоко дихала, думала про хороше чи приємні спогади, про людей, з якими мені добре чи уявляла, як буде супер на вершині. І це мені допомагало йти далі крок за кроком", — поділилась українка.

Публікації Анни Неплях про сходження на Кіліманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Вона зауважила, що багато також залежить від оточення, а в компанії "найсильніших духом" землячок неможливо було зупинитись на пів шляху. Проте статистика невблаганна: до вершини доводять лише 60-70% туристів, інші сходять на різних дистанціях. Групі, в якій була Неплях, вдалося підкорити Кіліманджаро у повному складі.

"Розумію, що ця вершина далась мені виключно на силі духа! Бо є обставини, як гірська хвороба, на яку ніяк не можна повпливати! І це ще раз доказує, що не обов'язково бути самою сильною, красивою, талановитою, щоб досягати успіхів. Потрібна віра і просто рухатися до своєї мети", — заявила вона.

На вершині група випила шампанського, але Неплях також приготувала для цього моменту солодку газовану без цукру. Вона пояснила, що напій дав трохи кофеїну, тож сил повертатись стало більше. Нагорі Кіліманджаро — арктичні льодовики й -20 градусів, і це поєднується з сильним ультрафіолетом. Сонце б’є по шкірі, яка може згоріти в один момент.

Публікації Анни Неплях про сходження на Кіліманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Неплях поділилась, що на її очах одну дівчину "спускали зеленою". Туристці стало зле, коли до мети залишався лише кілометр. Зі слів українки, спостерігати за тим, як погіршується чийсь стан, було найважчим.

Однак сходження — лише половина шляху, після цього з вершини потрібно було спускатись. І група пішла не до штурмового кемпу, а на 3700 метрів далі, адже через висоту в останній локації не можна залишатись надовго. У день, коли Неплях покорила Кіліманджаро, вона зробила 31 735 кроків. Це було 13 квітня, наступного дня дівчина подолала ще більше — понад 40 тисяч кроків.

Публікації Анни Неплях про сходження на Кіліманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Вона розповіла, що холод і сонце не відчувались, а сонцезахисний крем SPF 50 не врятував шкіру від опіку. Після такої пригоди українці хотілося трьох речей — поспати, помитись та вичистити одяг з взуттям.

Публікації Анни Неплях про сходження на Кіліманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Також Неплях опублікувала жартівливе відео, де порівняла очікування й реальність від сходження на Кіліманджаро.

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