"Мисс Украина Вселенная" преодолела почти 6 километров, чтобы подняться на Килиманджаро (видео)

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница шоу "Холостяк" Анна Неплях покорила вершину Килиманджаро на северо-востоке Танзании. На высоте, с которой даже облака кажутся ниже, она выпила газировку и повалялась в снегу.

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Детали приключения Анна Неплях осветила на своей Instagram-странице.

"Высота каблуков — отменяется. Высота Килиманджаро 5895 м — принята", — написала она.

Фото Анны Неплях на Килиманджаро

На опубликованных кадрах можно увидеть горный восход солнца и то, как с вершины выглядели облака. На одном из видео прозвучало, что группа прошла уже почти 6 километров, и осталось еще немного. Туристы шли цепочкой, а под ногами хрустел белоснежный снег, Неплях двигалась одной и первых. Поднявшись на Килиманджаро, они танцевали, лежали от усталости на снегу, плакали, снимали все вокруг, даже откупоривали и пили шампанское.

Фото Анны Неплях на Килиманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram Фото Анны Неплях на Килиманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Неплях рассказала, что из-за сильного обезболивающего чувствовала собственное тело как "ватное", а каждый шаг давался будто с дополнительным весом в более чем 100 килограммов. Однако на рассвете стало легче, когда она увидела, какой путь уже преодолела.

"Ночью я пыталась отвлекать мозг от негативных мыслей и того, как мне плохо — слушала медитации, глубоко дышала, думала о хорошем или приятных воспоминаниях, о людях, с которыми мне хорошо или представляла, как будет супер на вершине. И это мне помогало идти дальше шаг за шагом", — поделилась украинка.

Публикации Анны Неплях о восхождении на Килиманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Она отметила, что многое также зависит от окружения, а в компании "сильнейших духом" землячек невозможно было остановиться на полпути. Однако статистика неумолима: до вершины доводят только 60-70% туристов, другие сходят на разных дистанциях. Группе, в которой была Неплях, удалось покорить Килиманджаро в полном составе.

"Понимаю, что эта вершина далась мне исключительно на силе духа! Потому что есть обстоятельства, как горная болезнь, на которую никак нельзя повлиять! И это еще раз доказывает, что не обязательно быть самой сильной, красивой, талантливой, чтобы достигать успехов. Нужна вера и просто двигаться к своей цели", — заявила она.

На вершине группа выпила шампанского, но Неплях также приготовила для этого момента сладкую газировку без сахара. Она объяснила, что напиток дал немного кофеина, поэтому сил возвращаться стало больше. Наверху Килиманджаро — арктические ледники и -20 градусов, и это сочетается с сильным ультрафиолетом. Солнце бьет по коже, которая может сгореть в один момент.

Публикации Анны Неплях о восхождении на Килиманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Неплях поделилась, что на ее глазах одну девушку "спускали зеленой". Туристке стало плохо, когда до цели оставался всего километр. По словам украинки, наблюдать за тем, как ухудшается чье-то состояние, было самым тяжелым.

Однако восхождение — только половина пути, после этого с вершины нужно было спускаться. И группа пошла не к штурмовому кемпу, а на 3700 метров дальше, ведь из-за высоты в последней локации нельзя оставаться надолго. В день, когда Неплях покорила Килиманджаро, она сделала 31 735 шагов. Это было 13 апреля, на следующий день девушка преодолела еще больше — более 40 тысяч шагов.

Публикации Анны Неплях о восхождении на Килиманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Она рассказала, что холод и солнце не ощущались, а солнцезащитный крем SPF 50 не спас кожу от ожога. После такого приключения украинке хотелось трех вещей — поспать, помыться и вычистить одежду с обувью.

Публикации Анны Неплях о восхождении на Килиманджаро Фото: Анна Неплях/Instagram

Также Неплях опубликовала шуточное видео, где сравнила ожидания и реальность от восхождения на Килиманджаро.

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