"Міс Україна Всесвіт" повторила культовий образ принцеси Діани

Анна Неплях зізналася, що завжди мріяла бути схожою на принцесу Уельську, і цього року її бажання "трошки збулося".

"Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях, яка представляла Україну в Ізраїлі, опублікувала в соцмережі кілька фото у светрі з овечками, у якому колись була принцеса Діана.

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На знімках Анна сидить біля вбраної новорічної ялинки з келихом шампанського і демонструє той самий червоний джемпер, на якому серед десятків білих овечок можна побачити одну чорну.

"Передноворічна метушня захопила весь світ — ми закриваємо бюджети, проєкти, прагнемо встигнути до дедлайну, вибираємо подарунки, думаємо де, а головне, з ким відзначатимемо Новий рік, які салати точно будуть на столі, і, звичайно ж, не забуваємо закупитися шампанським, адже в нього нам ще "занурювати" наші підпалені бажання ... Ось у мене бажання було бути, як принцеса Діана, і воно вже трошки збулося", — написала Анна, додавши для наочності фото принцеси Уельської в такому ж светрі.

[ + – ] Анна Неплях зізналася, що мріє бути як принцеса Діана

Авторами культового вовняного светра з круглим вирізом, створеного у 1979 році британським брендом Warm & Wonderful є дизайнери Джоанна Осборн та Саллі Мьюїр. Уперше Діана була сфотографована в ньому в 1980 на матчі з поло з принцом Чарльзом.

Через чотири десятиліття Warm & Wonderful у співпраці з американським дизайнером Rowing Blazers відтворили оригінальний дизайн светра, зробивши його доступним для купівлі вперше з 1994 року.

На виготовлення кожного такого светра йде близько шести годин, і готові вироби доставляються клієнтам у порядку черги.

"З того часу, як Діана вперше з'явилася на публіці в одному з наших яскраво-червоних джемперів, вона і цей дизайн нерозривно пов'язані. Як принцеса Уельська вона носила цей светр ще кілька разів, що викликало безліч коментарів у пресі і зробило цей дизайн неймовірно популярним" не тільки тут, у Великій Британії, але й у всьому світі. Протягом 1980-х наші светри з овечої вовни продавалися в універмагах від Нью-Йорка до Токіо", — розповіли Осборн та Мьюїр.

[ + – ] Творці культового светра Джоанна Осборн та Саллі Мьюїр

Оригінальна річ, яку носила Діана, нині зберігається в постійній колекції музею Вікторії та Альберта у Лондоні. У такому ж светрі з'явилася Емма Корін, яка грала принцесу Діану в "Короні", у третій серії четвертого сезону гучного серіалу.

Нагадаємо, що Анна Неплях відповіла хейтерам, які дорікнули їй через російську мову.