"Мисс Украина Вселенная" повторила культовый образ принцессы Дианы

Анна Неплях призналась, что всегда мечтала быть похожей на принцессу Уэльскую, и в этом году ее желание "немножечко сбылось".

"Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях, представлявшая Украину в Израиле, опубликовала в соцсети несколько фото в точно таком свитере с овечками, в каком когда-то была принцесса Диана.

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На снимках Анна сидит возле наряженной новогодней елки с бокалом шампанского и демонстрирует тот самый красный джемпер, на котором среди десятков белых овечек можно увидеть одну черную.

"Предновогодняя суета захватила весь мир – мы закрываем бюджеты, проекты, стремимся успеть к дедлайну, выбираем подарки, думаем где, а главное, с кем будем отмечать Новый год, какие салаты уж точно будут на столе, и, конечно же, не забываем закупиться шампанским, ведь в него нам еще "окунать" наши подожженные желания… Вот у меня желание было – быть, как принцесса Диана, и оно уже немножечко сбылось", – написала Анна, добавив для наглядности фото принцессы Уэльской в таком же свитере.

[ + – ] Анна Неплях призналась, что мечтает быть, как принцесса Диана

Авторами культового шерстяного свитера с круглым вырезом, созданного в 1979 году британским брендом Warm & Wonderful являются дизайнеры Джоанна Осборн и Салли Мьюир. Впервые Диана была сфотографирована в нем в 1980 году на матче по поло с принцем Чарльзом.

Спустя четыре десятилетия Warm & Wonderful в сотрудничестве с американским дизайнером Rowing Blazers воссоздали оригинальный дизайн свитера, сделав его доступным для покупки впервые с 1994 года.

На изготовление каждого такого свитера уходит около шести часов, и готовые изделия доставляются клиентам в порядке очереди.

"С тех пор, как Диана впервые появилась на публике в одном из наших ярко-красных джемперов, она и этот дизайн неразрывно связаны. Как принцесса Уэльская она носила этот свитер еще несколько раз, что вызвало множество комментариев в прессе и сделало этот дизайн невероятно популярным не только здесь, в Великобритании, но и во всем мире. На протяжении 1980-х наши свитера из овечьей шерсти продавались в универмагах от Нью-Йорка до Токио", – рассказали Осборн и Мьюир.

[ + – ] Создательницы культового свитера Джоанна Осборн и Салли Мьюир

Оригинальная вещь, которую носила Диана, сейчас хранится в постоянной коллекции музея Виктории и Альберта в Лондоне. В таком же свитере появилась Эмма Корин, игравшая принцессу Диану в "Короне", в третьей серии четвертого сезона нашумевшего сериала.

Напомним, что Анна Неплях ответила хейтерам, которые упрекнули ее из-за русского языка.