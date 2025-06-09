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25-річна Софія Ткачук з Рівного стала "Міс Всесвіт Україна-2025": що про неї відомо (фото)

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Фото: sofiya_tkachukk/Instagram | Софія Ткачук

25-річна Софія Ткачук з Рівного перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт Україна-2025". Дівчина володіє кількома мовами та займається благодійними справами.

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Про це повідомила сама переможниця та організатори конкурсу.

Конкурс "Міс Всесвіт Україна" вкотре відбувся у форматі онлайн без традиційного святкового нагородження.

Саме Софія представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт", який пройде в Таїланді в листопаді.

"Члени журі відзначили її як харизматичну, комунікабельну особистість із глибокими знаннями іноземних мов і досвідом міжкультурної взаємодії – якостями, що посилюють дипломатичну місію конкурсу", — розповідають організатори конкурсу.

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Новій "Міс Всесвіт Україна" 25 років, вона народилася в місті Рівне, однак у віці чотирьох років разом із родиною виїхала за кордон.

"Коли мені було чотири роки, моя родина виїхала за кордон. Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння — в Україні, а моя душа — українська", — говорить Софія Ткачук.

Зокрема, переможниця конкурсу працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном, як під час, так і до початку повномасштабного вторгнення.

"Я знаю, як це — залишати рідну землю, опинятися в чужій країні й починати все спочатку. Мене саму вивезли далеко від дому, і саме тому щодня я працюю, щоб допомогти іншим пройти цей шлях: психологічно, емоційно й практично. Для мене це не просто допомога — це мій обов’язок і поклик серця", — зазначає "Міс Всесвіт Україна-2025".

Софія Ткачук Fullscreen
Софія Ткачук
Фото: sofiya_tkachukk/Instagram

Дівчина має диплом бакалавра за спеціальністю Фінанси від EAE Business School (Барселона), вільно володіє англійською та іспанською мовами, що продемонструвала у своїх соцмережах, дякуючи за підтримку та віру в її перемогу.

"Я створюю бізнес, будую команду, інвестую в ідеї, які мають сенс і справді допомагають людям. А ще я слухаю: людей, світ, себе. Я вірю, що краса — це не лише "зовнішність". Це стан "тут і зараз". Це світло, яким ми освітлюємо простір навколо", — говорить рівнянка.

Софія працювала в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), координувала проєкти зі співпраці з UNICEF. Наразі "Міс Всесвіт Україна" є підприємицею, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми.

Про її особисте життя практично нічого невідомо.

Софія Ткачук Fullscreen
Софія Ткачук
Фото: sofiya_tkachukk/Instagram

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Крім того, "Міс Всесвіт Україна 2022" Вікторія Апанасенко повідомила про першу вагітність.