25-річна Софія Ткачук з Рівного стала "Міс Всесвіт Україна-2025": що про неї відомо (фото)
25-річна Софія Ткачук з Рівного перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт Україна-2025". Дівчина володіє кількома мовами та займається благодійними справами.
Про це повідомила сама переможниця та організатори конкурсу.
Конкурс "Міс Всесвіт Україна" вкотре відбувся у форматі онлайн без традиційного святкового нагородження.
Саме Софія представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт", який пройде в Таїланді в листопаді.
"Члени журі відзначили її як харизматичну, комунікабельну особистість із глибокими знаннями іноземних мов і досвідом міжкультурної взаємодії – якостями, що посилюють дипломатичну місію конкурсу", — розповідають організатори конкурсу.
- Слідкуйте за всіма цікавими новинами в нашому Telegram.
Новій "Міс Всесвіт Україна" 25 років, вона народилася в місті Рівне, однак у віці чотирьох років разом із родиною виїхала за кордон.
"Коли мені було чотири роки, моя родина виїхала за кордон. Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння — в Україні, а моя душа — українська", — говорить Софія Ткачук.
Зокрема, переможниця конкурсу працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном, як під час, так і до початку повномасштабного вторгнення.
"Я знаю, як це — залишати рідну землю, опинятися в чужій країні й починати все спочатку. Мене саму вивезли далеко від дому, і саме тому щодня я працюю, щоб допомогти іншим пройти цей шлях: психологічно, емоційно й практично. Для мене це не просто допомога — це мій обов’язок і поклик серця", — зазначає "Міс Всесвіт Україна-2025".
Дівчина має диплом бакалавра за спеціальністю Фінанси від EAE Business School (Барселона), вільно володіє англійською та іспанською мовами, що продемонструвала у своїх соцмережах, дякуючи за підтримку та віру в її перемогу.
"Я створюю бізнес, будую команду, інвестую в ідеї, які мають сенс і справді допомагають людям. А ще я слухаю: людей, світ, себе. Я вірю, що краса — це не лише "зовнішність". Це стан "тут і зараз". Це світло, яким ми освітлюємо простір навколо", — говорить рівнянка.
Софія працювала в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), координувала проєкти зі співпраці з UNICEF. Наразі "Міс Всесвіт Україна" є підприємицею, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми.
Про її особисте життя практично нічого невідомо.
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
- Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Суббота зізналася, що її бив колишній чоловік.
- Переможниця "Міс Всесвіт Україна 2024" Аліна Пономаренко представила національний костюм на міжнародний конкурс краси, який проходив у Мексиці.
Крім того, "Міс Всесвіт Україна 2022" Вікторія Апанасенко повідомила про першу вагітність.