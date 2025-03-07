"Алкоголь був дуже великою проблемою: "Міс Україна Всесвіт" зізналася, чому її бив чоловік (фото)

Суббота зізналася, що в колишнього обранця була залежність від алкоголю. Чоловік почав часто випивати та влаштовувати сцени ревнощів.

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Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Суббота зізналася, що її бив колишній чоловік та розкрила причину фізичного насилля. Модель дала інтервʼю УНІАН.

Суббота зізналася, що в колишнього обранця була залежність від алкоголю. Чоловік почав часто випивати та влаштовувати сцени ревнощів Анастасії. Окрім цього, модель припускає, що він міг зловживати й іншими забороненими речовинами.

Анастасія Суббота показалася в синцях Фото: anastasiiasubbotaofficial/Instagram

Колишній обранець "Міс Україна Всесвіт" не тільки фізично кривдив її, а ображав словами. Коли у 2021 році Анастасія Суббота завагітніла, він принижував її та говорив, що та буде нікому потрібною з дитиною.

"Він дуже сильно напивався, іноді мені здавалось, що це не тільки алкоголь… Бо людину просто як підмінили. Починались сцени ревнощів, навіть ревність до моєї сімʼї. Алкоголь був дуже великою проблемою… Якщо таких жорстких років, то їх було три", – зізналася Анастасія, яка наразі вдруге вагітна.

Лише через шість років стосунків Суббота наважилася розійтися з колишнім обранцем.

"Я для себе зрозуміла, що далі краще не буде і нічого не зміниться, що мене просто знищать морально, і насправді сказати, я почала боятись, що моя дитина може лишитись без мами", – зізналася переможниця конкурсу краси.

Анастасія Суббота з донькою Єлизаветою

Наразі Анастасія перебуває в нових стосунках, проте не розкриває імені свого обранця. Зокрема, знаменитість готується вдруге стати мамою.

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