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"Міс Всесвіт Україна 2024" показала три дефіле для фіналу конкурсу (відео)

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Фото: Alina Ponomarenko\Instagram | Аліна Пономаренко

Фінал "Міс Всесвіт 2024" відбудеться вже 16 листопада 2024. Цього року змагання краси проходять у Мексиці.

Переможниця "Міс Всесвіт Україна 2024" Аліна Пономаренко показала три костюми для фіналу конкурсу краси, який проходить у Мексиці. Кадрами у вбраннях для "Міс Всесвіт 2024" одеситка поділилася в Instagram.

Національний костюм "Сила землі"

Вбрання символізує святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка оберігає Україну. Волосся Аліни Пономаренко прикрашене сталевими квітами, а на грудях красується квітка маку — літературний символ крові козака. Конкурс національних костюмів уже пройшов 14 листопада.

"Століттями ми боролися за право бути господарями на своїй землі. Рідна земля, наша національна ідентичність і воля на нашій Батьківщині – найбільші цінності кожного українця", — зазначили представники оргкомітету "Міс Всесвіт Україна".

Аліна Пономаренко

Згодом "Міс Всесвіт Україна 2024" продемонструвала фігуру в блакитному купальнику під час дефіле. До образу Аліна Пономаренко додала жовту напівпрозору накидку.

Аліна Пономаренко під час дефіле купальників

Одеситка завершила вихід у блискучій сукні бренду Sherri Hill з глибоким декольте.

Аліна Пономаренко

Міс Всесвіт 2024: що відомо про конкурс краси

Змагання "Міс Всесвіт 2024" проходять у столиці Мексики Мехіко. Фінал конкурсу відбудеться уже 16 листопада. У заході беруть участь жінки зі 130 країн світу. А Україну представляє одеситка Аліна Пономаренко, яка стала "Міс Всесвіт Україна".

Нагадаємо, як 80-річна жінка вийшла у фінал конкурсу "Міс Всесвіт".

Також Фокус писав про національний костюм Аліни Пономаренко.