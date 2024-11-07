"Міс Всесвіт Україна 2024" Аліна Пономаренко "в броні" показала національний костюм (фото)

Вбрання представниці України на конкурсі "Міс Всесвіт 2024" має назву "Сила землі". Костюм символізує святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка оберігає Україну.

Переможниця "Міс Всесвіт Україна 2024" Аліна Пономаренко представила національний костюм на міжнародний конкурс краси, який цього року проходить у Мексиці і стане 73-м. Кадрами вбрання зірка соцмереж поділилася в Instagram.

Національний костюм одеситки має назву "Сила землі" та символізує святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка оберігає Україну.

"Протягом століть український народ боровся за право бути господарями своєї землі. Батьківщина і свобода — найбільші цінності кожного українця, це їхня релігія. Усе живе починається із землі, а ми повертаємося в землю. Ми єдині із землею. Ми проросли в неї і вона проросла в нас і так буде завжди", — зазначили представники оргкомітету "Міс Всесвіт Україна 2024".

Костюм представниці нашої країни на конкурсі "Міс Всесвіт 2024" виготовлено з металізованої штучної шкіри. Він символізує також стійкість та мужність українських захисників та їхніх рідних.

Квітка маку на грудях — символ високої вартості, яку українці платять за те, щоб захистити свою країну, адже в літературі та піснях квітка маку символізувала кров козака, який героїчно загинув, захищаючи рідну землю.

Волосся Аліни Пономаренко прикрашене сталевими квітами.

"Війна залишить багато "сталевих квітів" (мін) на українській землі. Офіційна статистика стверджує, що Україна в усьому світі належить до однієї з держав з найбільшими жертвами цивільного населення від мін та нерозірваних боєприпасів", — зазначили представники оргкомітету конкурсу.

Конкурс національних костюмів запланований на 14 листопада.

"Міс Всесвіт Україна 2024" Аліна Пономаренко в національному костюмі

Що відомо про переможницю "Міс Всесвіт Україна 2024"

Аліна Пономаренко родом з Одеси. Вона закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право". Втім, здебільшого переможниця "Міс Всесвіт Україна 2024" працює моделлю.

Пономаренко займається благодійністю. Вона також любить спорт, зокрема, художню гімнастику та йогу. Одеситка багато читає, любить писати вірші та грати на фортепіано.

"Міс Всесвіт Україна 2024" Аліна Пономаренко Фото: Alina Ponomarenko\Instagram

Скандал на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2024"

Організатори події в Мексиці, де бере участь "Міс Всесвіт Україна" Аліна Пономаренко, напередодні вигнали одну з королев краси. Скандал на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2024" спровокувала учасниця з Панами Італі Мора.

Як пише видання Times Live, організатори "Міс Всесвіт 2024" не назвали причину дискваліфікації моделі. Вони лише вказали, що зберігатимуть конфіденційність щодо цього, а також закликали не втручатися в особисте життя представниці Панами та уникати спекуляцій.

Італі Мора

Міс Всесвіт 2024: що відомо про конкурс краси

Восени "Міс Всесвіт 2024" проходить у столиці Мексики Мехіко. Фінал конкурсу відбудеться 16 листопада. У заході беруть участь жінки зі 130 країн світу. Україну представляє одеситка Аліна Пономаренко, яка стала "Міс Всесвіт Україна".

Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна 2022" Вікторія Апанасенко повідомила про першу вагітність.

Також Фокус писав про весілля "Міс Всесвіт 2012" Олівії Калпо.