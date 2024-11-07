"Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко "в броне" показала национальный костюм (фото)

Наряд представительницы Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2024" называется "Сила земли". Костюм символизирует святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая оберегает Украину.

Победительница "Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко представила национальный костюм на международный конкурс красоты, который в этом году проходит в Мексике и станет 73-м. Кадрами наряда звезда соцсетей поделилась в Instagram.

Национальный костюм одесситки называется "Сила земли" и символизирует святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая оберегает Украину.

"На протяжении веков украинский народ боролся за право быть хозяевами своей земли. Родина и свобода — самые большие ценности каждого украинца, это их религия. Все живое начинается с земли, а мы возвращаемся в землю. Мы едины с землей. Мы проросли в нее и она проросла в нас и так будет всегда", — отметили представители оргкомитета "Мисс Вселенная Украина 2024".

Костюм представительницы нашей страны на конкурсе "Мисс Вселенная 2024" изготовлен из металлизированной искусственной кожи. Он символизирует также стойкость и мужество украинских защитников и их родных.

Цветок мака на груди — символ высокой стоимости, которую украинцы платят за то, чтобы защитить свою страну, ведь в литературе и песнях цветок мака символизировал кровь казака, который героически погиб, защищая родную землю.

Волосы Алины Пономаренко украшены стальными цветами.

"Война оставит много "стальных цветов" (мин) на украинской земле. Официальная статистика утверждает, что Украина во всем мире относится к одному из государств с наибольшими жертвами гражданского населения от мин и неразорвавшихся боеприпасов", — отметили представители оргкомитета конкурса.

Конкурс национальных костюмов запланирован на 14 ноября.

"Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко в национальном костюме

Что известно о победительнице "Мисс Вселенная Украина 2024"

Алина Пономаренко родом из Одессы. Она окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право". Впрочем, в основном победительница "Мисс Вселенная Украина 2024" работает моделью.

Пономаренко занимается благотворительностью. Она также любит спорт, в частности, художественную гимнастику и йогу. Одесситка много читает, любит писать стихи и играть на фортепиано.

"Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко Фото: Alina Ponomarenko\Instagram

Скандал на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2024"

Организаторы события в Мексике, где участвует "Мисс Вселенная Украина" Алина Пономаренко, накануне выгнали одну из королев красоты. Скандал на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2024" спровоцировала участница из Панамы Итали Мора.

Как пишет издание Times Live, организаторы "Мисс Вселенная 2024" не назвали причину дисквалификации модели. Они лишь указали, что будут сохранять конфиденциальность по этому поводу, а также призвали не вмешиваться в личную жизнь представительницы Панамы и избегать спекуляций.

Итали Мора

Мисс Вселенная 2024: что известно о конкурсе красоты

Осенью "Мисс Вселенная 2024" проходит в столице Мексики Мехико. Финал конкурса состоится 16 ноября. В мероприятии принимают участие женщины из 130 стран мира. Украину представляет одесситка Алина Пономаренко, которая стала "Мисс Вселенная Украина".

Напомним, "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко сообщила о первой беременности.

Также Фокус писал о свадьбе "Мисс Вселенная 2012" Оливии Калпо.