Йога, благотворительность и конкурсы красоты: что известно о новой "Мисс Вселенная Украина" Алине Пономаренко

20-летняя одесситка представит Украину на финале конкурса красоты в Мексике осенью. Рассказываем, чем живет королева красоты.

Related video

Алина Пономаренко недавно одержала победу в конкурсе "Мисс Вселенная Украина-2024". Фокус рассказывает, что известно о представительнице Украины на "Мисс Вселенная-2024" в Мексике.

Образование

Пономаренко — одесситка. Она окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право". Впрочем, в основном она работает моделью. Ранее Алина одержала победу на конкурсе "Мисс Одесса-2023" и вошла в ТОП-10 международного конкурса Miss Supertalent-2023, который состоялся в Южной Корее.

В конце года она представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2024" в Мексике.

Алина Пономаренко Фото: Alina Ponomarenko\Instagram

Благотворительность

Победительница конкурса "Мисс Вселенная Украина-2024" создала социальную инициативу "Дерево любви", которая направлена на бабушек и дедушек из Одессы, нуждающихся в помощи, обеспечивая их медикаментами, продуктами питания и вещами первой необходимости.

Алина Пономаренко также активно помогает военным и является донором крови.

"После полномасштабного вторжения потребность в донорской крови только возросла. Моя группа крови редкая, и поэтому я делюсь ею и рассказываю о важности такого добровольного донорства в своем блоге", — говорила девушка.

Хобби

Модель занимается спортом, в частности, художественной гимнастикой и йогой. Королева красоты много читает, любит писать стихи и играть на фортепиано.

Алина Пономаренко Фото: Alina Ponomarenko\Instagram

Что помогает Алине Пономаренко в трудные времена

Музыка и танцы

Музыка обладает магической способностью влиять на наше эмоциональное состояние. Включив любимую мелодию и начав танцевать перед зеркалом или выйдя в танцевальный клуб, я всегда чувствую, как постепенно улучшается настроение.

Общение с друзьями

Когда мне тяжело, я всегда обращаюсь к своим друзьям. Они знают, как поддержать и поднять настроение. Даже простой разговор за чашкой кофе может сделать чудо.

Прогулки на свежем воздухе

Прогулка в парке или просто по улицам города помогает успокоиться и найти вдохновение. Свежий воздух всегда действует на меня положительно.

Хобби и творчество

Занятие любимым делом помогает отвлечься от проблем и насладиться моментом. Творчество позволяет выразить свои эмоции и обрести внутреннее спокойствие.

"Найдите свои маленькие радости, которые помогают вам пережить трудные времена", — отметила Алина Пономаренко.

Алина Пономаренко Фото: Alina Ponomarenko\Instagram

Сейчас одесситка наслаждается жизнью победительницы конкурса красоты и активно готовится представить нашу страну в Мексике осенью.

"Я все еще не могу поверить, что живу своей мечтой! Каждый день наполнен съемками, перелетами и важными переговорами о новых проектах. Это невероятно захватывающе — встречать новых людей, открывать для себя новые горизонты и работать над тем, что я действительно люблю", — отметила Алина.

Также она не забывает после победы в конкурсе о благотворительности.

"Одной из важнейших частей моей жизни сейчас является подготовка к масштабному благотворительному проекту. Это настоящее сердце моей деятельности. Я вкладываю в него всю свою энергию и вдохновение, потому что верю, что мы можем изменить мир к лучшему. Каждый шаг в подготовке этого проекта наполняет меня радостью и ощущением, что я делаю что-то действительно важное", — призналась модель.

Напомним, "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова показала экстремальный отдых в Непале.

Также Фокус писал о политическом скандале с "Мисс Вселенная-2023".