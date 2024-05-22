Мисс Вселенная Украина Ангелина Усанова показала экстремальный отдых в Непале (фото, видео)

Ангелина Усанова впервые попробовала банджи-джампинг. В комментариях поклонники выразили восхищение смелостью красавицы.

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Мисс Вселенная Украина и Miss Eco International-2024 Ангелина Усанова поделилась с поклонниками фотографиями своего экстремального отдыха в Непале. Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей странице Instagram.

Усанова впервые попробовала банджи-джампинг, Звезда решилась прыгнуть с моста, высота которого составляет 101 метр. "Первый раз банджи — четыре раза подряд, 404 м в целом", — написала Ангелина.

Модель также поделилась живописными видами города Покхара. Для активного отдыха Ангелина надела лосины с рисунком "зебра", розовую куртку и голубого цвета кроссовки. Модель распустила длинные черные волосы, которые во время банджи-прыжка развевались в воздухе.

Поклонники красавицы в комментариях оставили много положительных отзывов: "Вау! Выглядит фантастически! Вы очень смелая девушка!", "Это очень хорошо, что вы нашли время и силы для осуществления такого удивительного подъема на банджи", "Ты большая молодец! Я бы не решилась на такое! Такой большой опыт ты получила! Эти эмоции незабываемые", "Это наверное страшно, но ощущения после такого прыжка видимо переполняют", "Я бы никогда на такое не решился ведь очень боюсь. Горжусь вашей смелостью и желаю как можно больше получать адреналина", "Невероятно, браво, поздравляю".

Напомним, 27 ноября 2023 года Мисс Вселенная 2023 Ангелина Усанова рассказала, что вне камер сказала ей российская конкурсантка.