Киевлянка Ангелина Усанова получила титул Miss Eco International-2024 в Египте

Стоит отметить, что Ангелина Усанова стала первой украинкой, которая получила эту корону. Кроме этого, она первая за последние 9 лет конкурсантка из Европы, которая получила этот титул.

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26-летняя украинская певица, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2023", киевлянка Ангелина Усанова, которая представляла Украину на конкурсе красоты Miss Eco International-2024, который проходил в Египте, одержала победу. Достижением нового титула девушка поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Известно, что Miss Eco International — это конкурс цель которого привлечь внимание к экологии и призвать людей бережно относиться к природе. Победа в этом конкурсе дает девушке звание посла доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды.

Стоит отметить, что на конкурсе Ангелина Усанова была одета в платье из подержанных материалов, которое стало символом войны в Украине. Для выхода за наградой киевлянка надела серебряное блестящее платье с зелеными камнями.

"Моя золотая команда, которая принесла Украине победу на Miss Eco International-2024. Я полностью готовилась к конкурсу и имела свободу выбора лучших специалистов! Я хочу, чтобы все знали имена невероятных людей, моих героев, за плечами которых огромная подготовка, организация, участие и победа на конкурсе Miss Eco International. Спасибо вам всем!", — написала девушка.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова призналась, что едва не совершила самоубийство . Кроме этого, Фокус писал, Мисс Вселенная 2023 Ангелина Усанова рассказала, что вне камер сказала ей российская конкурсантка.