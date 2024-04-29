Киянка Ангеліна Усанова здобула титул Miss Eco International-2024 в Єгипті

Варто відзначити, що Ангеліна Усанова стала першою українкою, яка отримала цю корону. Крім цього, вона перша за останні 9 років конкурсантка з Європи, яка отримала цей титул.

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26-річна українська співачка, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2023", киянка Ангеліна Усанова, яка представляла Україну на конкурсі краси Miss Eco International-2024, який відбувався в Єгипті, здобула перемогу. Досягненням нового титулу дівчина поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Відомо, що Miss Eco International — це конкурс мета якого привернути увагу до екології та закликати людей дбайливо ставитися до природи. Перемога в цьому конкурсі дає дівчині звання посла доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

Варто відзначити, що на конкурсі Ангеліна Усанова була одягнена в сукню з вживаних матеріалів, яка стала символом війни в Україні. Для виходу за нагородою киянка одягнула срібну блискучу сукню із зеленим камінням.

"Моя золота команда, яка принесла Україні перемогу на Miss Eco International-2024. Я повністю готувалася до конкурсу і мала свободу вибору найкращих спеціалістів! Я хочу, щоб усі знали імена неймовірних людей, моїх героїв, за плечима яких величезна підготовка, організація, участь і перемога на конкурсі Miss Eco International. Дякую вам всім!", — написала дівчина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова зізналася, що ледь не вчинила самогубство. Крім цього, Фокус писав, Міс Всесвіт 2023 Ангеліна Усанова розповіла, що поза камерами сказала їй російська конкурсантка.