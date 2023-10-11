"Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова зізналася, що ледь не вчинила суїцид

Ангеліна Усанова зазначила, що життя варте кожної секунди і потрібно дбати про своє ментальне здоров'я.

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"Міс Всесвіт Україна-2023" 26-річна Ангеліна Усанова зізналася, що ледь не вчинила суїцид після втрати стосунків. Про це 10 жовтня у Всесвітній день ментального здоров'я вона розповіла в Instagram.

"Як людина, яка була на порозі самогубства після втрати важливих стосунків, я точно знаю, в які ігри з нами може грати наш розум. Коли голос каже в голові "Убий себе! Ти бездарність! Ти нікому не потрібна! Ти не заслуговуєш ні на що!", — написала Усанова.

Вона зазначила, що в складній ситуації, починаючи заново своє життя, легше здатися, ніж боротися. "Коли ти втрачаєш усе і мусиш починати життя з початку, відбудовуючи себе пазл за пазликом. І легше здатися! Легше повірити негативним думкам! Легше відчувати себе жертвою. Завжди легше здатися ніж продовжувати боротьбу", — написала Ангеліна.

Вона додала, що суїцид не може бути виходом, потрібно дбати про своє ментальне здоров'я. Від цього вчинку її врятувала надія на краще майбутнє і любов до себе.

"Зі свого досвіду можу сказати, що наш розум — має бути нашим другом, і він є нашим другом. Наш вибір, які думки ми плекаємо в собі, чи хороші ми садівники в нашому ментальному саду. Життя варте кожної секунди. І самогубство — це ніколи не вихід. Бережіть ментальну гігієну і дбайте про свої думки, як ви дбаєте про своє тіло. Давайте будемо вдячні за це життя, адже багато невинних людей його втрачають зараз і мріяли б мати наші з вами проблеми", — поділилася Ангеліна Усанова.

Що відомо про Ангеліну Усанову

Ангеліна Усанова — співачка, авторка пісень. Народилася 7 серпня 1997 року в Києві, Україна.

17 серпня 2023 року отримала титул "Міс Україна Всесвіт"-2023. У зв'язку з війною в Україні конкурс пройшов у форматі онлайн-інтерв'ю з кандидатами та онлайн-голосування серед членів журі. Дівчина представить країну на "Міс Всесвіт 2023" 18 листопада в Сальвадорі.

Міс Всесвіт Україна-2023 Фото: instagram.com/missukraine_universe

Нагадаємо, Ноелія Войт із Юти стала Міс США-2023. 23-річна Войт перемогла на конкурсі 50 інших претенденток. Конкурс "Міс США" проводиться щорічно з 1952 року.