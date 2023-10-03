Конкурс краси: Ноелія Войт з Юти стала Міс США-2023 (фото)

23-річна Войт перемогла на конкурсі 50 інших претенденток. Конкурс "Міс США" проводиться щорічно з 1952 року.

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72-й конкурс "Міс США" відбувся 29 вересня 2023 року на курорті Grand Sierra Resort у Ріно, штат Невада. Ноелія Войт із Юти завоювала титул "Міс США-2023". Саванна Ганкевич посіла друге місце, третє — Алексіс Луманс, повідомляє пресслужба конкурсу "Міс США".

23-річна Войт перемогла на конкурсі 50 інших претенденток. У фіналі конкурсу участь узяли лише п'ять дівчат — Войт із Юти, Ганкевич із Гавайських островів, Жасмін Деніелс із Пенсільванії, Ллувія Альзате з Техасу та Алексіс Луманс із Вісконсину. Традиційно конкурсантки дефілювали в купальниках і вечірніх сукнях.

Міс США-2023 Ноелія Войт Фото: instagram/missusa

До складу суддів входили Вівіка А. Фокс, колишня "Справжня домогосподарка" Луанн де Лессепс і б'юті-блогер Патрік Старрр.

На запитання, який внесок вона зробить як "Міс США" у фінальному раунді запитань і відповідей, Войт заявила, що є "двомовною американкою венесуельського походження", і пообіцяла, що спілкуватиметься з різними спільнотами по всій території Сполучених Штатів.

Войт змінила Міс США 2022 року Морган Романо з Північної Кароліни.

Ноелія Войт і Морган Романо Фото: instagram/officialmorganromano

Метою конкурсу було не тільки визначити найкрасивішу дівчину Сполучених Штатів Америки 2023 року, а й запропонувати "сучасний і прогресивний підхід до 70-річної традиції", заявила президентка і генеральна директорка організації "Міс США" Лейла Роуз.

Що відомо про конкурс "Міс США"

Міс США — американський конкурс краси, який проводять щорічно з 1952 року для вибору жінки, яка представлятиме США на конкурсі "Міс Всесвіт". Історично склалося так, що конкурси "Міс Всесвіт" і "Міс США" належали й управлялися Організацією "Міс Всесвіт".

Протягом десятків років "Міс США" була основним продуктом конкурсної індустрії, надаючи молодим жінкам платформу для демонстрації своїх талантів, інтелекту та лідерських якостей.

Конкурс "Міс США" — це не лише зовнішня краса; він зазначає внутрішню красу та інтелект учасниць. Кожна учасниця має різне походження та різні інтереси, але всі вони переслідують одну й ту саму мету — розширити можливості та надихнути молодих жінок у всьому світі. Організація "Міс США" вірить, що кожна жінка має потенціал для досягнення великих цілей, і прагне надати їм ресурси та можливості для цього.

Нагадаємо, Фокус писав, що в США колишній чоловік виграв конкурс краси серед жінок. Каталуна здобула перемогу в конкурсі "Міс Сільвер Стейт США", що передує відбору красунь на конкурс "Міс США" від штату Невада.