У США колишній чоловік виграв конкурс краси серед жінок (фото)

У березні Каталуна здобула перемогу в конкурсі "Міс Сілвер Стейт США", перед відбором красунь на конкурс "Міс США" від штату Невада.

27-річна Каталунья Енрікес американсько-філіппінського походження виграла конкурс краси "Міс Невада США" і стане першою трансгендерною жінкою, яка візьме участь в конкурсі "Міс США", повідомляє NBS News.

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Конкурс проходив в казино готелю South Point в Лас-Вегасі, і Енрікес обійшла 21 учасницю, ставши найкращою.

"У мене не було найлегшого шляху в житті. Я боролася з фізичним і сексуальним насильством. Я боролася з психологічними проблемами. У мене не було підтримки. Але я зможу вижити, досягти успіху і стати першопрохідцем", — заявила переможниця конкурсу.

[ + – ] Каталуна Енрікес обійшла 21 суперницю Фото: Kataluna Enriquez/Instagram

Після перемоги Енрікес подякувала ЛГБТ-спільноті в Instagram:

"Моя перемога — це наша перемога. Ми просто увійшли в історію. Горда і щаслива".

Фото: Kataluna Enriquez/Instagram

Організація "Міс Невада США" привітала Енрікес з її історичною перемогою в соціальних мережах і поділилася хештегом #bevisible.

У березні Енрікес, яка раніше брала участь у транс-специфічних конкурсах, стала першою трансгендерною жінкою, що отримала корону "Міс Сілвер Стейт США", головного відбіркового конкурсу "Міс Невада США". Під час етапу питань і відповідей на конкурсі Енрікес сказала, що вірність самій собі — це перешкода, з якою вона стикається щодня:

"Сьогодні я горда кольорова Трансгендерна жінка. Особисто я дізналася, що мої відмінності не роблять мене гіршою, вони роблять мене найкращою".

Каталуна сама створює свої власні вбрання, зокрема сукню з райдужними паєтками, яку вона одягла на конкурсі на честь Місяця гордості, "і всіх тих, у кого немає можливості розповсюджувати свої кольори".

[ + – ] Сукню з райдужними паєтками Каталуна пошила для конкурсу сама

"Театралізована вистава — таке дороге задоволення, і я хотіла змагатися, мати можливість рости, розвивати навички та створювати сукні для себе та інших людей", — розповіла вона в коментарі Review-Journal.

Енрікес представлятиме Неваду на конкурсі "Міс США 2021", який відбудеться 29 листопада в театрі Paradise Cove в готелі River Spirit Casino Resort в Талсі, штат Оклахома.

Система конкурсів "Міс Всесвіт", частиною якої є "Міс США", почала допускати трансгендерів до участі у 2012 році. Якщо Каталуна виграє національний конкурс, то вона стане другим транс-учасником конкурсу "Міс Всесвіт" після іспанки Анжели Понсе у 2018 році.

Каталуна Енрікес народилася чоловіком, проте, зіткнувшись з проблемою ідентифікації, вона зважилася на операцію зі зміни статі. Раніше вона неодноразово намагалася брати участь в конкурсах краси, проте більшість організаторів відмовляли їй в реєстрації, як тільки дізнавалися її історію. Після приходу до влади Джо Байдена ситуація змінилася.

Нагадаємо, бразилійка Валентина Сампайо стала першою трансгендерною моделлю Victoria Secret у 2019 році. Тепер же вона нарівні з іншими "нестандартними" моделями стане обличчям нової політики бренду.